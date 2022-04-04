تباين الآراء بشأن تمثيل الرواية العربية للواقع

المصدر: دبي- خلود حوكل

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في ظل ازدحام المكتبات بالروايات والقصص العربية بعناوين جاذبة ولافتة للقراءة إلا أن القارئ دائماً يبحث عما يناقش قضيته، ويعكس بيئته، ويهتم بواقعه، ومع امتلاء الرفوف بعناوين كثيرة إلا أن ليس كل ما يقع بين يدي القارئ يلبي حاجته، فتجده ينتقل بين عنوان وآخر باحثاً عن ضالته وعما يشبع نهمه في الفكرة والمضمون، وعما يعكس قضايا واقعه.

نسب متفاوتة

«البيان» حاولت أن تتبين مدى رصد الروايات العربية لقضايا الواقع، عبر الاستطلاع الأسبوعي، حيث طرحت على متابعيها في فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي السؤال التالي: هل تعكس الروايات العربية قضايا الواقع وتواكب احتياجات القراء؟

وتباينت نتائج الاستطلاع، حيث أكدت غالبية المستطلعين على موقع «البيان» الإلكتروني أن الروايات العربية تعكس قضايا الواقع وتواكب احتياجات القراء، إذ صوتت نسبة 52 % بنعم، بينما صوتت نسبة 48 % بلا، بينما جاءت نتائج الاستطلاع على موقع «البيان» على «تويتر» مختلفة، حيث صوتت نسبة 69.6 % بلا بينما صوتت نسبة 30.4 % بنعم.

اهتمام

وتعليقاً على هذه النتائج، قالت الكاتبة الإماراتية موزة عوض: إن الروايات العربية تعكس قضايا الواقع وتواكب احتياجات القراء، فالكثير منها في الفترة الأخيرة يفعل ذلك، حيث أوجدت العديد من هذه الروايات حلولاً للعديد من القضايا، وشكلت اهتماماً ملحوظاً لقراءتها لدى شريحة كبيرة من القراء، نظراً لأنها تحاكيهم بشكل أقرب، من خلال مناقشتها للقضايا الواقعية التي يعيشها القارئ، فالحياة الواقعية تفرض على الكاتب أن يسرد بعض المشاكل التي يعانيها المجتمع في بيئته أو منزله بالتحديد.

وأضافت: نجد الرواية الواقعية لها صدى أوسع في الجذب القرائي، بعض الروائيين يهدف إلى مزج الواقع بالخيال وهذا بحد ذاته نوع جميل وخلاّق، فمن المهم التنوع في الروايات وكل قاص أو روائي يتجه إلى حبكة معينة في السرد.

بحث

وذكرت الكاتبة مريم ملا، أن الرواية وأيضاً الدراما العربية لم تعد تتطرق للواقع وقضاياه بالشكل الصحيح، فقد ابتعدت تماماً عن طرح قضايا الأسرة وقضايا المجتمع، إذ يجب أن تشكل المشاكل الأسرية وطرق حلها جزءاً من الحكايا في الرواية والدراما.

وقالت: خلال كتابتي لأحد الأعمال الدرامية اخترت رصد قضايا المجتمع الخليجي وبحثت عن أبرز المشاكل التي يواجهها فكانت العزوف عن الزواج لكلا الجنسين، وهي مشكلة يعاني منها المجتمع العربي بشكل عام، فمن الضروري البحث والنبش عن قضايا المجتمع الذي نعيشه ونطرحها بصدق ونطرح لها الحلول، وهناك العديد من المشاكل التي تعاني منها الأسر ويعاني منها الآباء والأمهات.