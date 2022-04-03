«مجلس كهرمان الرمضاني» يعود بحلة جديدة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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بعد طول انتظار وغياب دام لعامين نتيجة لأزمة كورونا العالمية، وتماشياً مع التعافي الملحوظ من هذه الأزمة، وقرارات تخفيف القيود وإعلان بروتوكول عودة أنشطة الخيم الرمضانية من قبل هيئة الطوارئ والأزمات، أعلن مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أحد أبرز المراكز المتخصصة بتنظيم واستضافة المؤتمرات والمناسبات الرسمية، والفعاليات الاجتماعية والخاصة في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية، بدء استقباله طلبات الحجوزات الخاصة بـ«مجلس كهرمان الرمضاني» لعام 2022 للمؤسسات وأفراد المجتمع.

وقالت حنان المحمود، المدير التنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: «تسعدنا إعادة تنظيم مجلس كهرمان الرمضاني»، وجاء هذا القرار بناءً على مواكبتنا لأحدث التفاصيل الخاصة بجائحة الكورونا، والتي كانت السبب الرئيسي للحيلولة دون إقامتنا للمجلس خلال العامين المنصرمين، استجابة للاستتفسارات المتواصلة التي نتلقاها وبناءً على تخفيف القيود وحزمة القرارات الجديدة المتعلقة بالجائحة، والسماح بالخيم الرمضانية تحت شروط معينة من قبل»هيئة الأزمات والطوارئ«في الدولة، اتخذنا قرار إطلاق»كهرمان الرمضاني«ليطل على الجميع بحلة وثوب جديدين، ليتيح للجميع فرصة الاجتماع حول موائد الإفطار والسحور، وعيش تجربة رمضانية مميزة».

وأضافت المحمود «لم تنحصرخدماتنا خلال الشهر الفضيل على تنظيمنا لمجلس كهرمان داخل قاعة المركز، بل حرصنا على توفير خدمات الضيافة الخارجية لمختلف موائد الإفطار والسحور».