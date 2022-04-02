جامعة الشارقة تكرم فائزي مسابقة الثقافة والفنون

المصدر: الشارقة – البيان

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افتتح د. حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، المعرض الفني لمسابقة الثقافة والفنون للجامعات لسنة 2022، تحت شعار «مبدعون في الخمسين الذهبية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي»، من تنظيم المرسم الجامعي بعمادة شؤون الطلاب، وبحضور ماجد محمد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، ود.عيد كنعان عميد شؤون الطلاب، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وتضمنت المسابقة 5 فئات مختلفة ومنها: فئة الشعر، والرسم، والخط العربي، وتصميم الجرافيك، والتصوير الفوتوغرافي، بمشاركة العديد من الفنانين، والمؤسسات والجامعات في الدولة.

وتم على هامش المعرض تكريم الطلبة الفائزين بفئات المسابقة، وجاء المركز الأول في فئة الشعر من نصيب الطالبة طيبة جليل، عن قصيدة «ذهب الخليج» من الجامعة القاسمية، وفاز بالمركز الثاني الطالب محمد منيف، عن قصيدة «سلطان القلوب» من جامعة الشارقة، والمركز الثالث للطالبتين حجة به عن قصيدة «من بحر الكامل»، والطالبة أندي فاط عن قصيدة «سلطان خمسين عاماً من العطاء» من الجامعة القاسمية.

أما في فئة الرسم فقد حصل على المركز الأول الطالب سليمان نصر الله من جامعة الشارقة، والطالبة إيلاف ياسر من جامعة عجمان، والمركز الثاني للطالب فايز الياس من الجامعة القاسمية، والطالبة ميثاء محمد من جامعة الإمارات العربية المتحدة، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب الطالبة ميرة صالح من جامعة زايد.

وعن فئة الخط العربي، حصل على المركز الأول الطالبان عبيد المولوى من جامعة الشارقة، والطالب حسين عانتا كال من الجامعة القاسمية، والمركز الثاني للطالبة رؤى محمد حسيب من جامعة الشارقة، والمركز الثالث للطالب مسلم كاصا من الجامعة القاسمية.

وفي فئة تصميم الجرافيك، فاز بالمركز الأول كل من الطالب إبراهيم عمار، والطالب محمد زهير من جامعة الشارقة، والمركز الثاني للطالبة فاطمة الشحي من جامعة الشارقة، والمركز الثالث للطالب حمدان حسين من مركز ناشئة الشارقة، والطالبة سارة النقبي من سجايا خورفكان.

ولفئة التصوير الفوتوغرافي، فقد فاز بالمركز الأول كل من الطالب أحمد الداعى، والطالبة علياء راشد من جامعة الشارقة، والمركز الثاني للطالبة مغت تال من الجامعة القاسمية، والمركز الثالث من نصيب الطالبة نور المراد من جامعة عجمان.

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز للجهات والجامعات المشاركة والمساهمة في إنجاح المعرض.