غواتيمالا ضيف برنامج «أسابيع التراث العالمي»

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل معهد الشارقة للتراث، أخيراً، وفداً رفيع المستوى من جمهورية غواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى، من أجل بحث استضافتها في برنامج أسابيع التراث العالمي، التي ينظمها المعهد خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وكان في استقبال الوفد، الذي ضم كلاً من أتسوم موسكوسو نائبة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غواتيمالا، ولارس بيرا بيريز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث.

نماذج

ويحتفي معهد الشارقة للتراث من خلال برنامج أسابيع التراث العالمي، بتراث دولة شقيقة أو صديقة لدولة الإمارات، وذلك بعرض نماذج من تراثها الثقافي بمختلف تجلّياته وأنواعه.

ويقام هذا الاحتفال على مدار أسبوع في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي» بقلب الشارقة، ويشمل فعاليات تتضمن عروضاً من الحرف التراثية، والفنون الشعبية، والطبخ التقليدي، والألعاب الشعبية، ومعارض صور أو رسوم.

إضافة إلى عرض أفلام وثائقية عن تراث البلد الضيف. وسلّط الاجتماع الضوء على العديد من الجوانب المهمة حول الحدث الذي سيستمر لمدة أسبوع، ويشكل فرصة لإبراز الجوانب التراثية والثقافية المشتركة بين البلدين الصديقين، وتكريم التراث الغني والمتنوع لجمهورية غواتيمالا. ودعت أتسوم موسكوسو معهد الشارقة للتراث رسمياً لزيارة بلدها لتجربة كل ما تقدمه غواتيمالا لضيوفها.

تاريخ

وقالت أتسوم موسكوسو: «يسعدنا أن ننطلق في هذه الرحلة الطويلة والمثمرة من علاقات الصداقة التي تربطنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه فرصة ممتازة لتعزيز التبادل الثقافي بين بلدينا. تشترك الإمارات وغواتيمالا ثقافياً في الكثير من العناصر التراثية، ونتمنى تعزيز العلاقات بيننا في المستقبل القريب».

وتحدثت أتسوم موسكوسو عن تاريخ بلادها الغني الذي يبلغ عمره 3000 عام، وسلّطت الضوء على التنوع الكبير في لغات سكان البلاد، والتي يصل عددها إلى 21 لغة، ولفتت إلى أوجه التشابه بين غواتيمالا والإمارات، مستشهدة باللهجات العربية المختلفة التي لاحظتها أثناء إقامتها في الدولة حتى الآن. من ناحيته، قال الدكتور عبد العزيز المسلم:

«يشرّفنا أن تتم دعوتنا إلى زيارة جمهورية غواتيمالا ذات التراث الغني في قلب تراث أمريكا اللاتينية. يسعى المعهد باستمرار إلى تعزيز علاقته مع دول أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث بدأنا بجولة في ساو باولو بالبرازيل العام الماضي، وسنزور غوادالاخارا في المكسيك العام المقبل. وهذا العام نحن متحمسون لزيارة غواتيمالا».