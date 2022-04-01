«توفور 54» تطلق خدماتها لحلول الإنتاج الافتراضية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «توفور 54» - المنطقة الإعلامية لتطوير صناعة الإعلام والترفيه والألعاب الإلكترونية وتتخذ من أبوظبي مقراً لها.. عن توسيع نطاق خدماتها الإنتاجية عالمية المستوى عبر إطلاق خدمات الحلول الإنتاجية الافتراضية الفريدة من نوعها، من خلال إطلاق خدمات حلول الإنتاج الافتراضية بالتعاون مع الشركة الإعلامية الكندية «روس فيديو».

وتشمل باقة الخدمات على الاستوديوهات الافتراضية، وخدمات الإنتاج الافتراضي، وميزات الواقع الممتد «Extended Reality»، والتي تعتمد على أحدث تقنيات الرسومات ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز «AR»، وتعتبر «توفور 54» أول من يقدم هذه الخدمات في منطقة الشرق الأوسط.

ويتم تقديم حلول الإنتاج الافتراضية في «توفور 54» باستخدام أحدث الكاميرات، والشاشات الافتراضية، وشاشات الواقع المعزز العائمة، والأجهزة الافتراضية القابلة للتخصيص؛ وتوفر هذه الحلول خدمات شاملة لمنتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية والإعلانات، وشركات البث، ومنظمي الفعاليات، وشركات تصميم الألعاب الإلكترونية. تدعم تكنولوجيا الاستوديوهات الافتراضية ثلاث منصات رسومية طراز «فويجر» - Voyager - من شركة «روس فيديو»، والتي تستخدم محرك الألعاب الرائد «أنريل إنجن» - Unreal Engine - لتوفير صور واقعية عالية الجودة.

حلول إنتاجية

وتوفر تكنولوجيا الأستوديوهات الافتراضية المتطورة لشركات الإنتاج مزيداً من المرونة في تغيير بيئة التصوير مع استخدام مشاهد ومناظر جديدة بسرعة كبيرة، أو مشاركة مساحة الاستوديو مع الشركات الأخرى دون إضاعة الوقت لإنشاء موقع وديكورات التصوير. وتساعد هذه المزايا على خفض وقت وتكلفة الإنتاج، والحد من التأثير السلبي لعمليات الإنتاج على البيئة، كما تتيح للمنتجين التركيز على إنشاء محتوى مبتكر وجذاب للجمهور.

وتستكمل خدمات الإنتاج الافتراضي أداء منشأة الاستوديوهات الافتراضية، حيث تتيح للشركات إنشاء فرق إنتاج مرنة يمكنها تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام عن بُعد أثناء وجود الممثلين أو مذيع الأخبار أو مضيف الحدث ضمن بيئة التصوير. ويتم توفير هذه الخدمات باستخدام تقنية المشاركة السحابية عن بعد «إنترستيلر» - Interstellar - من شركة «روس فيديو».

ولاستكمال خدمات حلول الإنتاج الافتراضية، ستوفر «توفور 54» مجموعة كاملة من خدمات الواقع الممتد «XR»، وهو توجه جديد للإنتاج الداخلي يستخدم مزيجاً من البيئات والتفاعلات الواقعية والافتراضية لتقليل تكلفة الإنتاج. وتوفر «توفور 54» خدمات الواقع الممتد لدعم المحتوى الإعلامي المباشر أو المسجل مسبقاً، ويتم في هذه الخدمات استخدام شاشات LED كبيرة الحجم كبديل مباشر للشاشات الخضراء التقليدية.

من جانبها قالت كاترينا أندرسون، مديرة إدارة الخدمات التجارية في «توفور 54» على إطلاق هذه الخدمات.. «مع وجود مجموعة متنوعة من شركات الإعلام الإبداعية رفيعة المستوى في أبوظبي، رسخت الإمارة مكانتها كعاصمة حقيقية لصناعة مختلف أشكال المحتوى الإعلامي. ويرتكز هذا النجاح على النطاق الواسع للخدمات والمرافق التي تقدمها twofour54، والتي تهدف جميعها إلى تسهيل عمليات الإنتاج ومساعدة الشركات في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لصناعة المحتوى واجتذاب جمهور المشاهدين. وتوفر خدمات حلول الإنتاج الافتراضية تكنولوجيا من شأنها تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف الإنتاج، ونحن فخورون بأننا أول من يوفر هذه الحلول في المنطقة بالشراكة مع «روس فيديو» وذراعها الإبداعية «روكيت سينرجي».

وأضافت أندرسون.. «بعد إطلاق موطن «توفور54» الجديد في المنطقة الإبداعية - ياس، نواصل تقديم أفضل المرافق والخدمات لمنظومة الصناعات الإبداعية في أبوظبي، باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الإمارة. الأمر الذي يدفعنا لمواصلة العمل لتطوير قطاع الإعلام خلال الأشهر والسنوات القادمة».

شراكة مميزة

وقال جيم دويل، مدير روكيت سينرجي للخدمات الإبداعية «نحن متحمسون لتقديم خدمات روكيت سينرجي الإبداعية والاحترافية إلى منطقة إعلامية رائدة مثل twofour54. وتأتي هذه الشراكة المميزة ثمرة تركيزنا على توسيع نطاق حضورنا الدولي منذ عام 2020. ولا شك أن هذا المزيج الفريد من الخدمات الإبداعية عالية الجودة والتكنولوجيا المتطورة سيضمن لـ «توفور 54» توفير حلول افتراضية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة».

ولدعم شركات الإنتاج التي تتطلع إلى استخدام الاستوديوهات الافتراضية الجديدة، ستكون «روكيت سينرجي» - شريكة «توفور 54» والذراع الإبداعية لشركة «روس فيديو» - حاضرةً لتقديم خدمات التصميم والإبداع وتشمل هذه الخدمات تقديم استشارات التصميم للعملاء، وإدارة المشاريع الإبداعية، بالإضافة إلى توفير مجموعة واسعة من حزم الرسومات.

ويندرج إطلاق خدمات حلول الإنتاج الافتراضية ضمن إطار التزام «توفور 54» بتوفير جميع مقومات النجاح للصناعات الإبداعية وتعد الإضافة الأحدث إلى خدمات ومرافق «توفور 54» الحالية، والتي تشمل استوديو التصوير الخارجي الذي يمتد على مساحة 300 ألف متر مربع، يشمل 219 ألف متر مربع من الأراضي المخصصة لدعم شركات الإنتاج في إنشاء مواقع التصوير الخاصة بها، و81 ألف متر مربع من المواقع الجاهزة، بالإضافة لمجموعة متنوعة من الاستوديوهات، وطواقم إنتاجية وإبداعية وفنية متمرسة، والعديد من المرافق المخصصة لعمليات ما بعد الإنتاج.