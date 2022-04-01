«أطفال الشارقة» تختتم «معسكر الربيع»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات «معسكر الربيع» الذي أقيم في الفترة من 28-31 /3/ 2022م؛ في الفترة الصباحية والمسائية، بالمراكز التالية: مركز الطفل بالحيرة لأطفال مدينة الشارقة، ومركز الطفل بالبطائح لأطفال المنطقة الوسطى، أما أطفال المنطقة الشرقية بمركز الطفل بكلباء،مستهدفاً الأطفال ضمن الفئة العمرية من 6-12 سنة،من منتسبي المراكز والجمهور.

تضمن المعسكر الذي أقيم واقعياً على العديد من الأنشطة الهادفة والدورات التخصصية، التي تُنفذ ضمن المسارات المعتمدة للمؤسسة، منها: دورة «تعلم اللغة الفرنسية» التي هدفت إلى تعزيز مهارات الاتصال والتواصل باللغة الفرنسية لدى المشاركين، وإكسابهم مهارات التحدث فيها، وأهم المفردات اللغوية والحروف الأبجدية الخاصة بها مثل: آداب السلام والترحيب وأسماء الألوان باللغة الفرنسية وعدد أفراد الأسرة، وكذلك عادات وثقافة الدولة.

أما في دورة «البرمجة»، فقد استطاع الأطفال في المرحلة الأولى من تعلم أساسيات البرمجة والتصميم عن طريق التحكم بالروبوت، ثم إضافة النغمات والمؤثرات الصوتية، وكذلك استخدام مهارات رسم الأحرف والأرقام باستخدام الروبوت، في حين تدربوا على كيفية إعداد الوجبات الصحية بطريقة سهلة وسريعة من خلال اتباع التعليمات الصحيحة عند استخدم أدوات المطبخ، من خلال دورة فنون الطهي بعنوان: «مذاقات»، وتمكنوا من إعداد الحقيبة الغذائية الصحية.

كما تضمن في مجال الفنون العديد من الدورات الفنية الهادفة إلى تعزيز القيم الإبداعية والحس الفني لديهم، منها تعرفوا على المهارات الأساسية في التصميم وتنسيق الزهور والطرق المختلفة لتغليف الهدايا بطريقة حديثة ومبتكرة، في دورة «أزهار الربيع»، كما تدربوا على مهارة استخدام وتشكيل أشكال مختلفة من الطين وتثبيتها وتزيينها، وإضافة اللمسات الفنية لإنتاج أعمال فنية، من خلال دورة «لمسات فنية».

في حين تعرفوا في دورة «مشاريع خشبية» على أنواع الخشب والأدوات المستخدمة فيها، وكذلك تصميم مجسمات مختلفة من ابتكاراتهم باستخدام الخشب، فضلاً عن دورة «حرفتي» التي هدفت إلى تعريف المشاركين على الحرف الإماراتية القديمة مثل التلي والسفافة، وكذلك توعيتهم بأهمية المحافظة على البيئة من خلال إعادة التدوير وصناعة منتجات فنية تراثية صديقة للبيئة.