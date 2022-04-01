رمضان في دبي.. أجواء ترفيهية وعروض مميزة

المصدر: دبي ـ البيان

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أجواء رمضانية مفعمة بالترفيه، يحظى بها سكان دبي على مدى الشهر الفضيل، وتقدم الوجهات في دانة الدنيا عروضها المميزة لروادها، ليستمتعوا بتجربة استثنائية خلال الشهر المبارك.

وفي السياق، يقدم تايم أوت ماركت دبي، وجهة المأكولات والترفيه الرائدة في مدينة دبي، مجموعة من الوجبات الحصرية، التي يقوم بإعدادها أبرز الطهاة خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى فعاليات الترفيه الحي، وقوائم الإفطار الرائعة المتوفرة طوال الشهر الكريم.

أضواء وزخارف

وسيتم تزيين الوجهة بالكامل بالأضواء والزخارف الخاصة بشهر رمضان الكريم، وستتحول منصة تايم أوت ماركت دبي إلى مجلس عربي تقليدي، حيث يمكن للزوار التقاط صور رائعة، ويستضيف السوق أيضاً عازف العود الموهوب محمد شمدين، الذي سيقدم مجموعة من المقطوعات الموسيقية المميزة.

وتشمل عروض الإفطار المتاحة طوال شهر رمضان إفطار «فنون الطهي»، الذي يتم تقديمه على طاولة المحرر الحصرية أيام الخميس والجمعة، ويستضيفه المطعم الإماراتي الفنر، ويرحب الإفطار بالضيوف للاستمتاع بتقاليد وجبة الإفطار الرمضانية واستكشاف النكهات الأصيلة.

ويستضيف مطعم 21 غرامز البلقاني وجبة الإفطار على طاولة المحرر الحصرية يومي 12 و26 أبريل مع قائمة طعام، تضم مأكولات شهية مثل التمر المملح المحشو بمسحوق الفستق، وطماطم كونسوميه شوت مع الكرفس والزعتر غريمولاتا، وفطيرة فيلو بالجبن وصلصة الهيل، وإمام بايلدي، وبلح البحر بصلصة الزعفران، ولحم الضأن مع أورزو غوفيتش، وبروليه القهوة العربية.

ويقدم مطعم ليبان باي ألو بيروت في تايم أوت ماركت دبي، والمتخصص في المأكولات اللبنانية، قائمة إفطار خاصة في شهر رمضان المبارك تضم عدداً من المأكولات والمشروبات العربية الكلاسيكية، بما في ذلك الجلاب وشوربة العدس ومجموعة مختارة من المقبلات والأطباق المشوية.