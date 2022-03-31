«بلوواترز» بدبي.. تجارب متنوعة ونكهات غنية بالثقافات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «بلوواترز» أن مجموعة من أبرز العلامات التجارية تعتزم افتتاح فروع لها قريباً في وجهتها البحرية العصرية، لتضيف تجارب متنوعة ومميزة لسكان دبي وزوارها، وسط الأجواء الرائعة والمناظر المذهلة على أفق دبي، والخليج العربي، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

غونايدن

تشتهر تركيا بطهاتها، الذين اكتسبوا شهرة عالمية، من خلال وصفاتهم وتقنيات الطبخ التقليدية والمبتكرة التي يقدمونها، وقد اختيرت «بلوواترز» كوجهة جديدة لواحد من ألمع نجوم الطبخ الأتراك كونيت أسان، حيث سيفتتح الشيف الشهير أبواب مطعمه «غونايدن» الحائز جوائز عالمية في الجزيرة العصرية، ليقدم لزواره قائمة مجددة من أطباق السيرف آند تيرف، التي تتضمن أطباقاً مميزة.

تري هاوس

يمتد عالم «تري هاوس» على مساحة 65,000 قدم مربعة في جزيرة «بلوواترز»، ويتضمن لعبة الليزر الضخمة، التي تتألف من عدة طوابق في غابة غامرة ذات إضاءة ساحرة وبيئة مليئة بالنباتات على هيئة غابة، ومنطقة ألعاب مع متاهة مُصغرة للصغار، ومنتزه ترامبولين متعدد المساحات، وستة مطاعم مستقلة مختلفة تحت اسم «هايف فوود كورت».

وتُقدم «تري هاوس» مزيجاً مثالياً من الأطعمة التقليدية والصحية والعصرية. يمكن للزوار تذوق أشهى أطباق الشارع القادمة من كوريا الجنوبية وطوكيو وتايلاند في مطعم «آسيانيكا» أو طبق البرغر الخاص في مطعم «بيرجر 8»، أو المأكولات العربية الشهيرة في مطعم «ليتل بيروت»، وأمسية كاملة من اللعب والترفيه للجميع، بما يعكس هوية تري هاوس وجهة عائلية متكاملة.

لمسات عصرية

تمتزج تقاليد الطهي اليابانية بلمسات عصرية على يدي الشيف يوجين بيسين في مطعم «فيرجن إيزاكايا»، ويشتهر المطعم العالمي بتناغم أجوائه التي تجمع بين الماضي والحاضر، والتراث والحداثة، والأناقة الفائقة والراحة العملية معاً، مما يجعله الاختيار الأول لقضاء أمسيات رائعة.

ويتميز مطعم «كلاي» بتوليفة المكونات البيروفية وطرق الطهي اليابانية، ويأتي المطعم كأحدث إضافات جزيرة «بلوواترز» ليثري تجارب الزوار، ويقدم لهم أطباقاً فريدة تحت إشراف رئيس الطهاة البيروفي جولبي واتشو.