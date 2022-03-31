أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية تتيح فرصة استكشاف عاصمة الثقافة العربية

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تدعو أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية المقيمين والمواطنين والزوار لاستكشاف العروض الثقافية المتنوعة التي توفرها إمارة الشارقة، والتي لطالما اشتهرت بكونها وجهة ثقافية رائدة بفضل معالم الجذب الثقافية والفنية التي تحتضنها، مثل المتاحف والمكتبات والمعارض.

وكانت الأكاديمية قد احتفلت مؤخراً بالذكرى الستين لليوم العالمي للمسرح يوم الأحد 27 مارس الجاري، حيث سلط الفنانون والممثلون المسرحيون الضوء على أهمية وقيمة عروض الأداء.

عروض مميزة

يمكن لضيوف الأكاديمية الاستمتاع بأمسية ترفيهية مميزة مع عرض النمرود، المسرحية المتميزة التي ألفها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وتقدم مسرحية النمرود مزيجاً فريداً من فنون الموسيقى والرقص والدراما إلى الجمهور، حيث تستكشف مواضيع القوة وقيمة الهدف وروعة اللغة من خلال عرض مسرحي متميز. وتسلط المسرحية الضوء على حياة شخصية النمرود التاريخية ووصوله إلى السلطة وادعائه الربوبية.

مجموعة واسعة

وتضم أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية مجموعة واسعة من المرافق الفنية الحديثة والقاعات الدراسية للطلاب ومقهى ومكتبة ضخمة مليئة بالمراجع، فضلاً عن مساحات مخصصة للقاء الطلاب وتعاونهم مع بعضهم خارج القاعات التعليمية.

وتتيح أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية الفرصة أمام الممثلين وفناني عروض الأداء والرقص لبدء مسيرتهم المهنية في مجال عروض الأداء من خلال التسجيل في برنامج بكالوريوس التمثيل والمسرح الموسيقي والإنتاج، أو شهادة دبلوم ترينيتي من المستوى السادس في الرقص الحديث الاحترافي.