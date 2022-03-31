أبوظبي تستضيف معرض الخليج الدولي للزهور والحدائق «ورد – 2022»

المصدر: أبوظبي ـ عبير يونس

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تستضيف أبوظبي معرض الخليج الدولي للزهور والحدائق «ورد - 2022» الذي ينعقد خلال الفترة من 21 -24 نوفمبر المقبل، على مساحة 7 آلاف متر مربع. وللكشف عن فعاليات المعرض عقدت إدارة مجموعة موشن انترناشونال الوطنية للمعارض والفعاليات، مؤتمراً صحافياً في فندق باب القصر في أبوظبي، الأربعاء، بحضور فيصل جمعة الكعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة موشن انترناشونال الوطنية للمعارض والفعاليات.

وخليفة القبيسي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، والدكتور المهندس غيث أمين صفية الرئيس التنفيذي لمجموعة موشن، وسمر القادري مستشار أول سياسات شؤون الزراعة والغذاء في القنصلية العامة لمملكة هولندا بدبي، وعدد من شركاء ورعاة المعرض.

منصة مثالية

في مستهل المؤتمر أشار فيصل جمعة الكعبي إلى أن المعرض سيتزامن مع احتفالات العيد الوطني الواحد والخمسين لدولة الإمارات «بلد التسامح والسلام والأخوة الإنسانية» بمشاركة المملكة الهولندية كضيف شرف وداعم للمعرض، ومشاركة أكبر حديقة في العالم «دبي ميراكل غاردن» مستشاراً فنياً وداعماً للمعرض إلى جانب العديد من الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية.

وتابع الكعبي: «عززت دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي للمعارض والمؤتمرات العالمية ووضعت معايير وأسساً لأكثر من إنجاز في صناعة المعارض وآخرها معرض»إكسبو 2020 دبي«. فدولة الإمارات أصبحت قبلة مفضلة لكثير من كبريات شركات إدارة الفعاليات في العالم إلى إقامة الفعاليات في الإمارات التي أصبحت من أهم الوجهات المفضلة لعقد المعارض والمؤتمرات على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم».

وأوضح: «إن المعارض والمؤتمرات لها دور كبير في خلق فرص عمل وسوق متنوع يستقطب توليفة دولية قوية متكاملة حيث ينظر إلى هذه الأحداث على أنها منصات مثالية للأسماء العالمية للوصول إلى أسواق المنطقة التي يصعب الوصول إليها بعيداً عن هذه الأحداث.

إذ تعد المعارض قطاعاً احترافياً يعمل على تطوير المنتجات والترويج لها تحت سقف واحد، ما يتيح الاطلاع على التجارب الناجحة وتبادل الأفكار المبتكرة. حيث تبلغ قيمة واردات دولة الإمارات من الزهور ما يقارب من1.600 مليار وستمائة مليون درهم».

وعبر خليفة القبيسي عن سعادته باستضافة معرض الخليج الدولي للزهور والحدائق «ورد 2022» وقال: «يوفر المعرض منصة مثالية للمنتجين، والموزعين، والمصدرين، والمستوردين في المنطقة والعالم لعرض المنتجات، وتسليط الضوء على التوجّهات والتقنيات الجديدة بناء شركات تمكنهم الاستفادة من سوق واعد في دول المنطقة انطلاقاً من العاصمة أبوظبي».

كرنفال الاتحاد

قال الدكتور غيث أمين صفية: «سيكون معرض الخليج الدولي للزهور والحدائق»ورد - 2022«منصة انطلاق، ووجهة للمصدرين والمنتجين والشركات العاملة والمتخصصة بإنتاج وتصدير الزهور وتنسيق الحدائق والنوافير، للاطلاع على أحدث الممارسات والأساليب والتقنيات العلمية والفنية الحديثة في إنتاج الزهور ومشتقاتها في العالم .

حيث يعتبر هذا المعرض منصة استقطاب لمصدري ومنتجي قطاع زراعة الورود وتجارتها والصناعات المتعلقة بها في العالم وذلك لفتح مجالات وأسواق جديدة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام».

وأوضح: «سيتضمن المعرض كرنفال يوم الاتحاد الـ51، الذي يقام للمرة الأولى، وتشارك فيه كل قطاعات الدولة، إضافة إلى مشاركة عدد من سفارات الدول الخليجية والعربية والأجنبية».

من جهتها قالت سمر القادري: «إن دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص ستكون منصة لنقل واستيراد وإعادة تصدير الزهور والنباتات لدول العالم، ما يسهم في فتح المجال أمام الشركات الأجنبية والعربية من خارج الإمارات للاستثمار في بيئة آمنة ومستقرة ومستقبل مزدهر في ظل رؤية دولة الإمارات واستشرافها للمستقبل للخمسين عاماً المقبلة».