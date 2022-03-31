جامعة الإمارات تنظم جلسة حوارية في ختام شهر القراءة

المصدر: العين ـ البيان

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نظمت مكتبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جلسة حوارية بعنوان «اقرأ، استلهم، وابتكر»، شارك فيها مجموعة من أساتذة الكلية وبحضور طلبة الجامعة، وذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها الجامعة في شهر القراءة.

وتحدثت الدكتورة خولة الكعبي، الرئيسة التنفيذية للابتكار بجامعة الإمارات العربية المتحدة عن علاقة «القراءة والابتكار»، حيث أوضحت أن القراءة تعد العامل الأساسي للتعلم المستمر، وتحقيق الإنجازات الأكاديمية، فضلاً عن كونها عنصراً أساسياً في عملية البحث والابتكار والتطوير.

وأشارت الكعبي إلى أن القراءة أمر حيوي لتقدم الشعوب والأمم، ومن خلال القراءة ينهض الناس ويتطورون في حضارتهم وثقافتهم ومعرفتهم، مؤكدة أنه ومن هذا المنطلق، أولت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً للقراءة، وخصصت شهر مارس من كل عام للترويج للقراءة.

كما حثت الدكتورة الكعبي الحضور من الطلبة على متابعة القراءة، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الثقة بالنفس، وتحسين السلوك، ونضج الأفكار، وتطوير الشخصية بشكل يتناسق مع متطلبات سوق العمل. القراءة طريقة رائعة لتطوير التفكير التخيلي والإبداع والأفكار المبتكرة، التي تساعد في البحث وبناء المهارات المستقبلية.

وبينت الدكتورة الكعبي أن تعزيز ثقافة القراءة في جامعة الإمارات العربية المتحدة يعد أمراً ضرورياً لضمان تطوير المعرفة والثقافة، وبناء جيل المستقبل من القادة، كما أثنت على جهود مكتبات جامعة الإمارات العربية المتحدة على تمكين مجتمعات القراءة، من خلال توفير مجموعة واسعة من المجموعات الإلكترونية، والتي تشمل الموارد العلمية وقواعد البيانات في جميع التخصصات، لدعم وتسهيل متطلبات التعلم والبحث.