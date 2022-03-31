فنان غاني يروي حكايات جذوره عبر إبداعات «NFT» شيقة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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أعلن الفنان الغاني كوجو مارفو عن مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة من توقيعه بصيغة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

وتأتي الخطوة المنتظرة في الشهر المقبل بالتعاون مع غاليري جان ديفيد ملاط. وتشكل مجموعة مارفو المقبلة، بحسب ما جاء في موقع «كريبتوبوليتان»، امتداداً منطقياً لأخلاق الفنان في العمل ويسلط الضوء على التطور المستمر في المجتمع. وينظر مارفو للفن على أنه وسيلة للاتصال أولاً وقبل كل شيء، ما يتيح له استسقاء الإبداع والأفكار. كما أن الـ NFT بالنسبة للفنان الغاني مجال للوصول إلى أشخاص جدد، سواء أرادوا الاستثمار أو يشعرون بالشغف حيال عالم الفنون.

وتعتبر الرموز غير القابلة للاستبدال الوجهة التالية للاتصال بالنسبة للفنانين كما أنها تخلق رابطاً بين العالمين الفعلي والرقمي. وتسلط مجموعة الأعمال الفنية الجديدة بصيغة الرموز القابلة للاستبدال من توقيع كوجو مارفو الضوء على الروابط القوية بين عوالم الفنون. وتتضمن المجموعة قاعدة من 250 شخصية موزعة عبر خوارزمية تعمل على توليد رموز غير قابلة للاستبدال فريدة من نوعها. والمجموعة مستوحاة من التاريخ ومن أصول مارفو الغانية. كما ترتكز على أسس الرؤية الفنية وأعمال الخير ومزج العالمين الرقمي والحقيقي. ويسعى كوجو من خلال أعماله لإيصال رسالة مفادها الأمل والتفهم والتأمل في رحلة الحياة.