تلفزيون دبي وسما دبي.. برامج ثقافية ومجتمعية وترفيهية نوعية في رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلق قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، مجموعة برامجية مميزة، تشمل تشكيلة من البرامج المتنوعة من حيث المضمون والأسلوب والرسالة، كما سيشهد هذا العام، برامج تتناول موضوعات اجتماعية وإنسانية، بأسلوب حواري، وأخرى تركز على المحتوى الترفيهي لجميع الفئات، وذلك لخلق جو رمضاني يتناسب مع العائلة الإماراتية والعربية. ومن الجدير بالذكر، أن المسابقات الرمضانية التي تبث على قنوات دبي، أصبحت من أجمل الفعاليات التي تقوم الأسرة العربية بمتابعتها بعد تناول وجبة الإفطار، فهي تمثّل جزءاً من الطقوس والأجواء العائلية خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى البرامج الدينية والاجتماعية التي تساعد على زرع وترسيخ القيم الإسلامية الكريمة في العائلة والمجتمع، بأسلوب يجذب انتباه المشاهد العربي حيثما كان.وقال أحمد سعيد المنصوري رئيس اللجنة التوجيهية والمدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام: «حرصت المؤسسة في هذا العام، على تقديم برامج رمضانية متنوّعة، من حيث المحتوى وأسلوب التقديم، لتتناسب مع فترات البث، وأذواق المشاهدين المختلفة، حيث قمنا بمتابعة إنتاج مجموعة من أهم البرامج الترفيهية والثقافية في مواسم جديدة مميزة، تستكمل رسالتها الأساسية عبر السنوات الماضية، مع قامات إعلامية إماراتية فذّة».

محتوى هادف

بدورها، قالت سارة الجرمن مدير إدارة القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام: «قام تلفزيون دبي في هذا العام بجهود مميزة، لتقديم مجموعة من البرامج الجديدة كلياً، لتقدم محتوى ترفيهياً وفكرياً هادفاً، يلامس عقول وقلوب المتابعين، باختلاف أعمارهم، ويحاكي النسيج الثقافي الإماراتي الحيوي والمميز، خلال الشهر الكريم». في ما يلي ملخّص أهم البرامج والمسابقات التي سيتم بثها في رمضان 2022، على شاشة تلفزيون دبي، ومنها: «بينك وبيني»، وهو برنامج ألعاب ترفيهي، يقدّمه الإعلاميان المتألقان، رؤى الصبان وعبد الله إسماعيل. حيث سيقوم البرنامج بتقديم الجوائز لـ10 مشاركين يومياً، وسيضم مزيجاً من الأسئلة المختلفة والألعاب، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات داخل الاستوديو.

«الراوي (12)»

يطل علينا برنامج «الراوي» في موسمه الـ12 خلال الشهر الكريم، بحلّة ثقافية فريدة، من تقديم الأديب جمال بن حويرب، حيث يتناول البرنامج، رواية سير وتاريخ أماكن مختلفة بين الإمارات، والسعودية ومصر والكويت وبريطانيا وغيرها، ليضم مجموعة مميزة من الشخصيات والأحداث والأماكن.

«هلا بك»

ويعرض تلفزيون دبي برنامج «هلا بك»، حيث يسرد لنا مجموعة من المشاعر المختلفة، كالضحك والبكاء، الزعل والفرح، والرغبة والعدم، من خلال استضافة الشاعرة والإعلامية المتألقة نجاح المساعيد، لشخصيات مهمة في العالم العربي، سواء أكان شاعراً أو كاتباً أو ممثلاً أو مغنياً.

«دروب (9)»

ويطل على شاشة تلفزيون دبي برنامج «دروب» بموسمه الـ9، بأسلوب جديد، ويقدمه علي آل سلوم، حيث يروي لنا قصة الخمسين عاماً، ويأخذكم في كل حلقة، لاكتشاف ما وراء أبراج الإمارات الشاهقة، ومن هنا، تبدأ الأحداث برسم بداية الحكاية وملامح الإمارات.

ومن أهم البرامج والمسابقات التي سيتم بثها في رمضان 2022 على شاشة تلفزيون سما دبي: «السنيار»، وهو برنامج مسابقات رمضاني، من تقديم ليلى المقبالي وأحمد عبد الله، سيتناول البرنامج تطور دبي من الماضي إلى الحاضر، وإنجازاتها الفكرية، والعمرانية والاجتماعية، والذي سيكون في منطقة الشندغة، بجوار بيت الشيخ سعيد آل مكتوم، عبر الاستوديو المتنقل في قرية السنيار.

«غرس»

ويعرض برنامج «غرس»، على تلفزيون سما دبي في رمضان، على مدى 10 دقائق، وفي تسلسل واضح ومبسط، يسلّط مقدم البرنامج فهد هيكل، الضوء على مشاكل اجتماعية وسلوكيات تنتشر في المجتمع، من خلال قصة مدعومة بصور متحركة، تساعد على إيصال المعلومة، وتحديد الهدف، واستعطاف الناس واستدراجهم إلى الحل، الذي يظهر في نهاية كل حلقة. يعد الهدف الأساسي من هذا البرنامج التوعوي، منح كل من يشاهد البرنامج، الفرصة للتفكير بأسلوب حياته، ومراجعة تصرفاته وأفكاره.

«بصمات (5)»

ويطل على شاشة تلفزيون سما دبي، برنامج «بصمات»، في موسمه الـ5، وبشكل يومي، على مدى نصف ساعة مسّجلة، حيث يقوم الإعلامي عوض الدرمكي، بالتركيز على ثلاثة محاور، بواقع محور لكل حلقة، لتتناول إما كياناً أو شخصية أو حدثاً أسهم بوضع بصمة في تاريخنا العربي الإسلامي، والوقوف عند أسباب نجاحها، أو عوامل إخفاقها، وكيفية الاستفادة من تلك الدروس.

«قيّم (2)»

ويعرض كذلك برنامج «قيّم (2)»، من تقديم الإعلامية ديالا علي، يقوم بعرض مجموعة قصص وتأملات لسلوكيات من حولنا، تتضمّن قيماً أخلاقية، تعكس من خلالها وقائع حية لشخصيات أو أحداث ملهمة، لها تأثير اجتماعي.

«وصايا»

ويطل برنامج «وصايا»، وهو برنامج اجتماعي، توعوي وإرشادي، من تقديم الشيخ أحمد عبد الكريم، حيث سيرافقنا بشكل يومي على مدار ساعة كاملة خلال الشهر الفضيل، وسيطرح قضايا متنوعة في مجال التوعية الاجتماعية الأسرية، ويقوم بتوجيه أفراد المجتمع، بهدف مساعدة العائلة في إيجاد الطرق المثلى لمتابعة وحل المشاكل والتحديات.

«أول مرة (4)»

كما يعرض على تلفزيون سما دبي، برنامج «أول مرة»، بموسمه الرابع، وهو برنامج حواري ترفيهي مُلهم، من تقديم الإعلامي إبراهيم استادي، يتناول الحديث عن التجارب الأولى والخبرات الحياتية التي خاضها ضيوف البرنامج، من الإمارات والخليج، والذين سيشاركون فيها المُشاهد قصصهم الفريدة.

«هني وعافية»

سيكون برنامج «هني وعافية»، رفيقكم المثالي خلال الشهر الكريم، على شاشة تلفزيون سما دبي، للحصول على أفضل النصائح الغذائية والوصفات الإماراتية والعالمية الشهية، عبر لمسات الشيف حنان صالح ووسن فتحي. كما يحاكي البرنامج أسلوب البرامج الحوارية، ويعتمد على التعاون في إعداد الأطباق والوجبات المشتركة، مثل الإفطار وولائم العيد، وعلى تبادل الخبرات والمهارات والأذواق بين المطبخ الإماراتي والعالمي.

«مسموح (3)»

يطل علينا برنامج «مسموح (3)»، بموسمه الثالث، على تلفزيون سما دبي، وهو من تقديم عبد الله الأنصاري مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة بمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، وهو برنامج توعوي وإرشادي لأفراد المُجتمع بمخاطر الإدمان.

«وجدت نفسي»

ويسلط برنامج «وجدت نفسي»، على شاشة تلفزيون سما دبي، الضوء على الحاصلين على جائزة تقدير العمالة لحكومة دبي، ويتناول الجانب الإنساني والاجتماعي من عملهم وخبراتهم الحياتية.

«المفتش فصيح»

ويعرض على شاشة تلفزيون سما دبي، برنامج «المفتش فصيح»، الجديد في أسلوبه وطرحه. ويتناول بعض الجوانب اللغوية التي لا ننتبه لها في تعاطينا مع مفردات اللغة العربية وتركيبها، حيث يتضمن بعض المشاهد الدرامية، التي توضح الطرق المُثلى للفظ والتعبير.

«رمضان الإمارات»

يعرض على شاشة تلفزيون سما دبي، برنامج «رمضان الإمارات»، وهو برنامج إخباري يومي، من تقديم الإعلاميين المميزين: عليا المناعي، وسماح العبار، وعبدالله علي. ويعنى البرنامج بكل ما يدور في الإمارات من مناسبات رمضانية ونشاطات اجتماعية، وفنية، وثقافية.