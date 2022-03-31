«أهلاً سمسم» يطرح شخصية جديدة بموسمه الخامس في رمضان

المصدر: عمّان ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود «أهلاً سمسم»، برنامج الأطفال الحائز جوائز، والذي يقدمه مبتكرو «افتح يا سمسم» وبرامج «سسمي ستريت» (Sesame Street) حول العالم، إلى الشاشة مع بداية شهر رمضان المبارك، في موسم جديد ومع شخصية جديدة باسم أميرة.

أميرة فتاة ذكية وفضولية تبلغ من العمر ثماني سنوات، وهي شغوفة بالعلوم وكرة السلة. تستخدم أميرة كرسيها المتحرك أو عكازتها أرجوانية اللون لتتجوّل في الحيّ، وذلك بسبب إصابة في النخاع الشوكي. أميرة هي الممثلة الكوميدية المفضلة لدى الجميع، وروح الدعابة التي تتمتع بها تخدمها لتكون قائدة بالفطرة، شخصيتها مشرقة وبشوشة، ودائماً ما تشجع الآخرين. أحياناً، تنغمس أميرة في أفكارها، لدرجة أنها تنسى ملاحظة أفكار الآخرين، لكنها تتذكر دائماً أن اللعب والتعلم يكونان أكثر متعة عندما تتضمن أفكار أصدقائها أيضاً.

مهارات اجتماعية

يأتي إطلاق شخصية أميرة في الموسم الخامس من «أهلاً سمسم»، ليعزز تركيز البرنامج على المهارات الاجتماعية والعاطفية المتمثلة هذا الموسم في اللطف تجاه الذات وتجاه الآخرين، ويتزامن إطلاق الموسم مع بداية شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة والعطف. وتنضم أميرة إلى أصدقاء «أهلاً سمسم» المحبوبين بسمة، وجاد، ومعزوزة، في مغامرات شيّقة جنباً إلى جنب مع أصدقائهم المألوفين إلمو وكعكي وغرغور. خلال الحلقات تتعلّم شخصيات «أهلاً سمسم» اجتياز العقبات، وتتعرّف على مبدأ الاحترام المتبادل واللطف من خلال اللعب. تساعد دمى «أهلاً سمسم» المشاهدين الصغار على زيادة ثقتهم بأنفسهم وتعزيز مرونتهم في مواجهة تقلبات الحياة.

شخصيات متنوعة

وقال سكوت كاميرون، رئيس الإنتاج الدولي لدى ورشة سمسم: «تواصل أميرة تاريخ ورشة سمسم الطويل في إنشاء شخصيات متنوعة يمكن للأطفال في جميع أنحاء العالم التآلف معها، نتطلّع بشوق إلى إطلاق هذه الشخصية المفعمة بالحيوية وضمها إلى فريقنا المحبوب من دمى سمسم المتحركة».

وأضاف: «منذ انضمامها إلى عائلة أهلاً سمسم باتت أميرة من الشخصيات المفضلة لكتّاب البرنامج بسبب ذكائها وروح الدعابة العالية لديها، وإننا على يقين من أنها ستلهم المشاهدين الصغار ليكونوا فضوليين وواثقين».