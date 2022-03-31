أكاديمية الإعلام الجديد في دبي تطلق «مرسال» في رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت أكاديمية الإعلام الجديد في دبي، بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج «الدحيح» في الوطن العربي، عن أحدث إنتاجاتها بالتعاون مع شركة «فيجينيرز» لشهر رمضان المبارك 2022 والمتمثل في برنامج «مرسال».

ترتكز فكرة «مرسال» على تعزيز ملكة التأمّل لدى الشباب العربي، ومساعدتهم على فهم الحكم الربانية خلف أحداث الحياة اليومية لتحقيق السعادة والسلام الداخلي، والتدبّر واستخلاص العِبَر والقيم الروحية من خلال وقفات تأملية على حكم «ابن عطاء»، وإسقاطها على الواقع بشكل معاصر وفي قالب تأملي سهل وبسيط تميز فيه المنشد الشاب مصطفى عاطف مقدم البرنامج، ويتناسب مع روح العصر ورشاقة الإعلام الرقمي.

يشكّل «مرسال» إضاءة إرشادية وفكرية ملهمة لفئة الشباب، تزرع الأمل في ذواتهم، وتقدم لهم البدائل الإيجابية للتعامل مع الصعوبات، ليكونوا أكثر مرونة وقدرة على اكتشاف الجوانب المشرقة للأحداث التي يمرون بها في منعطفات الحياة.

ووقوفاً على تفاصيل العرض صرّح حسين العتولي مدير إدارة التعليم في أكاديمية الإعلام الجديد، قائلاً: إن الموسم الأول من «مرسال» يتضمن 15 حلقة، ويعرض حصرياً على منصات أكاديمية الإعلام الجديد الرقمية «فيسبوك ويوتيوب»، وسيبدأ البث مع بداية شهر رمضان المبارك بواقع حلقة كل يومين، مدة الحلقة عشر دقائق وتعرض في الساعة السادسة بتوقيت الإمارات/ الرابعة عصراً بتوقيت مصر.

تتنوع موضوعات وعناوين حلقات المرسال لكن أبرزها «الصحبة» و«الشهرة» و«أنت حر» وغيرها من العناوين التي تعكس موضوعات تصب في عمق اهتمامات شباب اليوم، ويختتم المقدم كل حلقة بفقرة إنشادية من أدائه.

وعن اختيار المقدم قال العتولي: يشكل مصطفى عاطف وهو منشد وأحد طلاب العلم في الأزهر الشريف، ظاهرة شبابية إيجابية مهمة حيث يجمع بين المظهر والأداء العصريين والثقافة المقرونة بالوعي والأسلوب المحبب، ما جعله يحظى بمحبة الملايين من الشباب حول العالم لا سيما بعد برامجه «أخويا الكبير» و«كلام صحاب» و«باب الخلق» التي تم تقديمها جميعها في مصر.

وتابع: إن إحصائيات المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير قد توقعت أن تكون 42% من المهن رقمية بحلول هذا العام، ونحن في أكاديمية الإعلام الجديد معنيون بشكل خاص بتطوير هذا القطاع، وقد عملنا في أكاديمية الإعلام الجديد منذ انطلاقتها الأولى، على إبراز نماذج إيجابية من الشباب الإماراتي والعربي متفاعلة مع القضايا المجتمعية العالمية، وتكون مهمتها بناء جسور للتواصل مع العالم. لأن رؤيتنا ترتكز على تأهيل جيل جديد من رواد العالم الرقمي المؤثرين إعلامياً، والمبدعين في استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف: نحن اليوم نقطف ثمرة من ثمار هذه الرؤية من خلال إطلاق برنامج «مرسال» عبر المنصات الرقمية لأكاديمية الإعلام الجديد ليكون حلقة في سلسلة نجاحات الأكاديمية في مجال تعزيز مهارات المنتسبين لبرامجها المتنوعة المبنية على أسس علمية وعملية مدروسة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بهدف تخريج أفراد مؤثرين ومبدعين مؤهلين لقيادة قطاع الإعلام والمحتوى الرقمي سريع النمو إقليمياً وعالمياً.

يذكر أن «مرسال» من إنتاج شركة «فيجينيرز» وتم تصوير حلقاته في جمهورية مصر العربية، وقد تمت مراجعة محتوى الحلقات من قبل فضيلة الشيخ د. أسامة الأزهري.