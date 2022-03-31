فعاليات ثقافية شائقة في النسخة الأولى من «رمضانيات» بجامعة نيويورك أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تدشن جامعة نيويورك أبوظبي أسبوع «رمضانيات» للمرة الأولى، ويشهد هذا الحدث إحياء سلسلة من الفعاليات المختلفة لمدة أسبوع خلال شهر رمضان المبارك، ابتداءً من 11 أبريل.

تشترك ثلاث من مؤسسات جامعة نيويورك أبوظبي في استضافة الفعاليات، وهي مركز الفنون ورواق الفن ومعهد جامعة نيويورك أبوظبي.

وصرحت ناديا الشيخ، نائب عميد الجامعة للشؤون الثقافية والبحثية: «إن هذه الفعاليات مفتوحة للجمهور كباقي برامجنا، مما يسمح للجميع مشاركتنا الأجواء الرمضانية خلال احتفالنا بقيمنا المشتركة في هذه الأيام المباركة، كما تمثّل هذه المناسبة خير فرصة لإعادة اتصال الجامعة بجمهورها وبمجتمعها والترحيب بهم».

تضم الفعاليات عدداً من الأمسيات الثقافية والفنية ومنها ندوة عن أبو الطيّب المتنبي، الشاعر الغني عن التعريف، يقدمها الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية بمشاركة الدكتور بلال الأرفه لي، أستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت - لبنان، وزميل باحث أول في مكتبة الأدب العربي في جامعة نيويورك أبوظبي.

يقيم مركز الفنون أمسية خاصة من أمسيات «سينمانا» للسينما العربية المعاصرة، يقدم فيها عرضاً لفيلم «قبل أن ننسى» من أعمال المخرج الإماراتي نواف الجناحي.

كما يقيم أمسيتين تستضيف أولاهما عرضاً مشتركاً لفرقة الجاز الخليجي بوم ديوان وندودوزو مخاتيني وجان ميشيل بيلك (بدعم من البعثة الأمريكية إلى دولة الإمارات)، بينما تستضيف الأمسية الثانية عرضاً لعازف العود والكمان سيمون شاهين وفرقته الموسيقية.

يقدم رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عدداً من الجولات والفعاليات المتعلقة بمعرض «تكوين عذري: رامين حائري زاده وركني حائري زاده وحسام رحمانيان» خلال ساعات العمل الجديدة من الثانية ظهراً إلى العاشرة مساء طيلة الشهر المبارك.