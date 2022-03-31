مهرجان أبوظبي يقدم العرض العالمي «زيغ زاغ» في أمريكا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قدم مهرجان أبوظبي، ضمن دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز - بناء حضارة»، بالتعاون مع مسرح الباليه الأمريكي، أحد أهم مسارح الباليه العالمية، العرض العالمي «زيغ زاغ» على إيقاعات موسيقى أسطورة الغناء توني بينيت؛ وذلك خلال الفترة من 15 ـ 20 مارس الجاري بمركز سيجرستروم للفنون في كاليفورنيا، و29 ـ 30 في مركز كينيدي بالعاصمة واشنطن.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: إنّ أعمال الإنتاج المشترك والتكليف العالمي من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية العالمية كمسرح الباليه الأمريكي، التي تعدُّ واحدةً من أشهر مسارح الباليه العالمية، وذلك في إطار سعينا لتعزيز الحضور الإماراتي والدور الحضاري العربي في منجز الفنون، وها نحن نحتفي بالإبداع الإنساني في عمل يعرض لأول مرة في جولته العالمية».

وأضافت: «يعكس هذا العمل أهمية توحيد الجهود وتنسيقها للوصول إلى أكبر جمهور ممكن من مختلف الثقافات والهويات، عابراً الحدود، معبراً عن إمكانية خلق مساحات للحوار الثقافي والتلاقي الإنساني من الإمارات إلى العالم، في أهم مراكز الفنون الدولية من مركز لينكولن للفنون المسرحية في نيويورك، إلى مركز سيجرستروم للفنون في كاليفورنيا، ومركز كينيدي في العاصمة الأمريكية».

ويأتي هذا العرض الرائع، الذي صممت رقصاته جيسيكا لانج، وصمم مشاهده ديريك ماكلين، الحائز جائزة إيمي وتوني، أما أزياؤه فصممها ويس غوردون، المدير الإبداعي في كارولينا هيريرا، احتفاءً بالمسيرة اللامعة للفنان العظيم وأسطورة الغناء توني بينيت من خلال استخدام أغانيه ولوحاته الفنية؛ وذلك لتسليط الضوء على الحس الإنساني المتأصل في أدائه الغنائي الفريد.