إطلاق كتاب «في الفكر العربي الحديث والمعاصر» في «العويس الثقافية»

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الثلاثاء، ندوة فلسفية بعنوان «أضواء على كتاب في الفكر العربي الحديث والمعاصر» للمفكر الدكتور أحمد برقاوي، وذلك بمناسبة شهر القراءة، حيث أُقيمت الندوة بالتعاون مع دار كُتاب للنشر والتوزيع التي أصدرت الطبعة الثانية من الكتاب.

حضر الندوة نخبة من الشخصيات الثقافية والفكرية، في مقدمتهم الدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وأدارت الندوة الدكتورة ميادة كيالي، حيث عرفت بالمحاضر، الذي يعد أحد ألمع الفلاسفة العرب في وقتنا الحالي.

يطرح كتاب «في الفكر العربي الحديث والمعاصر» العديد من القضايا الفكرية ويجعلها على بساط البحث والنقاش، سواء ما تعلق منها بنقد التراث وتحديث الثقافة، أو بنهوض الأمة وتقدم المجتمع، أو بتحرر الفكر وإصلاح العقل، وفي مثل هكذا مقاربات لا بد أن تختلط الاعتبارات الإيديولوجية والنضالية مع المشاغل المعرفية، كما يتمثل ذلك لدى المهتمين بعصر النهضة، وقدموا في حينها إجابات جسدت تصوراتهم حول الواقع الراهن.

وفي ختام الندوة وقع المؤلف أحمد برقاوي العشرات من نسخ الكتاب للمهتمين، ودار حوار مطول خلال الندوة أو ما بعدها عن قضايا فلسفية تشغل بال مجموعة من الحاضرين.