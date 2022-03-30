مركز جمعة الماجد يتعاون مع «العربية للحضارة والفنون»

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي وفداً من الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية في القاهرة.

ضمّ الوفد كلاً من الدكتور محمد علي زينهم، رئيس الجمعية، والدكتور صلاح الدين الجعفراوي، وعدد من أعضاء الجمعية الذين ينتمون إلى جامعات ومؤسسات ثقافية عربية مختلفة. وتعرف الزوار إلى الخدمات التي يقدمها المركز، وبحث آلية تعزيز التعاون بين المركز والجمعية من خلال ترتيب اتفاقية تعاون في المجالات المشتركة.

ورحب الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، بالوفد وتحدث إليهم عن الدور الذي يقوم به مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في حفظ التراث الإنساني في العديد من دول العالم، كما أبدى استعداد المركز للتعاون المستقبلي مع الجمعية، ثم قام أنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة في المركز، باصطحاب الوفد بجولة في أقسام المركز بدأت بمعرض مسيرة العطاء.