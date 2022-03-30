«أيام الشارقة التراثية» تختتم دورتها الـ 19

المصدر: (الشارقة ـ البيان )

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طوت أيام الشارقة التراثية آخر صفحات فعاليات دورتها التاسعة عشرة، والتي نظمت تحت شعار «التراث والمستقبل» في منطقة ساحة التراث في قلب الشارقة من 10 ولغاية 28 مارس الحالي، وصاحبتها فعاليات مماثلة في كل من مدن الذيد وخورفكان ودبا الحصن وكلباء ووادي الحلو والحمرية، لتشكل في مجملها لوحة متكاملة جمعت مختلف فنون التراث وتقاليدها وألعابها وامتزجت في مساحة رحبة ومشتركة مع الموروث الإنساني لشعوب العالم وحضاراتها المختلفة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا للأيام، أن الدورة 19 من أيام الشارقة التراثية، حققت نجاحاً استثنائياً سواءً على صعيد المشاركة أو الحضور، بفضل ما تتضمنه من فعاليات متنوعة ومناسبة لكافة أفراد المجتمع.