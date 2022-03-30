«الشارقة للثقافة والناس».. يضيء الجماليات ويرتقي بذائقة المجتمع

المصدر: الشارقة ـ البيان

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برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، انطلقت أخيراً.

فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة للثقافة والناس، الذي يضيء جماليات الثقافة ودورها في إثراء حياة الناس والارتقاء بذائقة المجتمع، والذي ينظمه المكتب، وتستمر فعالياته لمدة 4 أيام، خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري، في حديقة الياش بإمارة الشارقة.

حيث افتتحته صالحة عبيد غابش مدير المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بحضور ممثل عن الشريك الاستراتيجي للمهرجان، علي عبيد الحمودي، مدير إدارة التفاعل المؤسسي ببلدية مدينة الشارقة، وممثل عن الراعي الرسمي للمهرجان «هيئة كهرباء ومياه الشارقة» الدكتورعبدالله شهيل..وعدد من المسؤولين.

فعاليات فنية

تنظم هذه الدورة من المهرجان بعد انقطاع دام عامين بسبب ظروف الحجر التي فرضتها كورونا، حيث تقام فيه فعاليات أسرية ثقافية ترفيهية فنية متنوعة بأسلوب عصري جاذب لأفراد الأسرة، في حديقة تخدم أحد الأحياء السكنية في إمارة الشارقة، بهدف إيصال رسالة المكتب وأهدافه إلى المجتمع وإعادة إحياء الفعاليات السنوية والتشغيلية للمكتب وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ووحد المهرجان المؤسسات لخدمة المجتمع، مع الحفاظ على هوية كل مؤسسة وما تقدمه من خدمات. حيث يقام المهرجان بالتعاون مع شريك المكتب الاستراتيجي بلدية مدينة الشارقة، والراعي الرئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقجهودة.

إضافة إلى إكسبو الشارقة والطنيجي للعقارات والمجلس البلدي لمنطقة البطائح، وجمعية الشارقة التعاونية. كما بلغ عدد المؤسسات المشاركة (43) مؤسسة، أما عدد الشخصيات الثقافية والفنية والاجتماعية المشاركين في البرامج 128 مشاركاً.