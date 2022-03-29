مفردات موائد حضارات المعمورة تروي في دبي قصص الثقافات وطقوس الضيافة

المصدر: دبي – البيان

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لا تقتصر قصص الإبداع وملامح تجسد مفردات الثقافات العالمية في دبي، على ملامح النتاج الإبداعي الفني والثقافي الأدبي، ففي كل محطة وجانب حياتي فيها تنبض حكاية من حكايات حضارات المعمورة الثقافية بجانب ما، بينما تعانق روعة دانة الدنيا التي تحتضن مفردات ثقافة وحياة شتى شعوب العالم، إذ تعرف في هذا الصدد بتقاليد الضيافة وتكوينات ثقافة الطعام وألوان الطهو المتنوعة التي تنتمي إلى شتى الشعوب، ذلك بموازاة طقوس المائدة وتقاليدها ومكوناتها، وكذا مراعاة ركائز الاستدامة في الطهو واستخدام الأواني، لتغدو بهذا جماليات ثقافات الطعام لكل حضارة، كتاباً مفتوحاً أمام جميع أبناء الشعوب، حيث تحتضنهم دبي جميعاً.

وهو ما يلمسه الزائر لمطعم إيكيغاي الذي يحتفي بجواهر الثقافة اليابانية، ويقدم أجمل التجارب الأصيلة في قلب دبي، إذ يأخذ زواره، بثقافاتهم وأذواقهم المتنوعة.

وفي هذا السياق، رحلة لا مثيل لها مع المذاق الياباني كل يوم، تقدمها «ذا فيرست جروب» مع هذه التجربة، مجموعة من العروض الجديدة والمدهشة التي تنضم إلى الكثير من التجارب الرائعة مثل وجبات البرانش وسهرات السيدات وساعات الخصومات وغيرها من التجارب في مطعم إيكيغاي، والذي يعني باللغة اليابانية «سبب الوجود»، وهو يصطحب رواده في رحلة من الخيال إلى عوالم المطاعم اليابانية الأصيلة والحيوية التي تقدم أشهى المأكولات الحافلة بالنكهة والمشروبات التقليدية والعصرية اللذيذة المنعشة.

ويقدم المطعم عدداً من العروض الخاصة في كل يوم من أيام الأسبوع، والتي تتنوع من ساعة الخصومات إلى سهرة السيدات والبرانش، ليكون الوجهة المثالية للاسترخاء بعد يوم من العمل أو لقاء الأصدقاء في نهاية الأسبوع أو لموعد هادئ في المساء.

وكيف وهو المثال أو النموذج الأبرز المفضل لمحبي الأماكن التي تعكس نمط مقاهي إيزاكايا اليابانية، حيث توجد المشروبات الباردة المنعشة، والطعام الطازج واللذيذ، والأجواء الممتعة، ومعها يقدم المطعم المأكولات اليابانية الأصيلة في مكان يحمل طابع المعاصرة والانتقائية والحداثة على الطراز الياباني.

رفاهية

وفي المقابل، تبدو تجربة الطعام في، ريزن كافيه، المقهى والمخبز المبتكر الذي تم افتتاحه مؤخراً في دبي مارينا، ثرية بالمتعة والدهشة، حيث توجد خيارات مثالية للجلسات الداخلية والخارجية والاستمتاع بتشكيلته الواسعة من الحلويات والمخبوزات أو بكوب لذيذ من القهوة.

إذ حرص المقهى الذي يقدم تجربة استمتاع بالطعام ثرية بألوان الضيافة العصرية، وبعد افتتاح فرعه مؤخراً في ذا فيرست كولكشن في قرية جميرا الدائرية، على منح زائريه فرص الحصول على خياراتهم المثالية للمخبوزات والقهوة، حيث يفتح المقهى من الساعة 7 صباحاً إلى 10 ليلاً، كما أنه يقدم أطباق الإفطار طوال اليوم في دبي مارينا، مجسداً وجهة هادئة وأنيقة تحتفي بالضيوف وتوقظ حواسهم، حيث تتمازج الطرق الإبداعية لإعداد المخبوزات مع أجود حبوب بنّ أرابيكا لتغذّي الروح وتعيش أجواء «ريزن» الحقيقية. واللافت فيه أيضاً أنه يلتزم بمعايير الاستدامة، فكل شيء يصنع من أجود المكونات وباستخدام مواد طبيعية قابلة للتحلل الحيوي في كافة العمليات، وتتميز أساليب إعداد الطعام فيه بالتركيز على الطرق الحرفية في إعداد المخبوزات للحصول على منتجات فريدة ومبتكرة.

كما يجري استخدام المنتجات المحلية كلّما أمكن، وتتوفر خلطات القهوة العربية والعالمية وتشكيلة واسعة من نكهات الشاي بخلطات فريدة ليقدم المقهى الخيارات المثالية لذواقة القهوة والشاي. وخلال شهر رمضان المبارك، يقدم ريزن الخيار المثالي للهدايا الرمضانية. ويتميز التصميم الداخلي في ريزن بالبساطة والإضاءة الدافئة في أجواء توحي بالترحاب.

تنوع

كذلك تحفل قائمة مطعم ماستر شيف ذا تي ڤي إكسبيرينس ومعه مطعم إيكيغاي بقائمة مأكولات وأطباق رمضانية مختارة للإفطار والسحور في فندق ترايب باي ويندام، ويترافر بوفيه حافل أو الإفطار في الغرفة لدى ويندام دبي مارينا، حيث تقدم مجموعة واسعة من التجارب الفريدة للجميع مهما اختلفت أذواقهم. وإلى جانب وجبات الإفطار، يقدم فندق ترايب باي ويندام كذلك أطباق السحور اللذيذة التي تمنح الضيوف الطاقة اللازمة لصيام اليوم التالي.

أما في ماستر شيف ذا تي ڤي إكسبيرينس، يعيش الزائرون مغامرة من المذاق الشهي مع وجبة إفطار مختلفة في أول مطاعم ماستر شيف في العالم، في حضور ألذ الأطباق المعدّة على يد الطاهي المتميز خوان رامون سوبيرو لاكا.

ويقدم يندام دبي مارينا بوفيه رمضانياً حافلاً بالأطباق الشهية. وفي ترايب باي ويندام تحضر تشكيلة وفيرة من الأطباق المنوعة واللذيذة وسط أجمل الأجواء وكرم الضيافة مع أحبائكم وتتلذذون بكل لحظة من وجبة الإفطار.

وينسج مطعم وصالة «سولونا» عوالم رحلة فريدة من نوعها لاكتشاف المأكولات المتنوعة والثقافات التقليدية من شواطئ اليونان إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. وكذلك الحال مع تجربة مطعم بلاكسميث، الذي يقع في فندق ويندهام دبي مارينا العصري، الذي يوفر قائمة طعام لذيذة، مستوحاة من عروض الطهي في الأمريكيتين، مع بعض اللمسات الأوروبية. إذ يمكن للضيوف اختيار تناول العشاء في غرفة الطعام، أو اختيار تناول العشاء على التراس الواسع.

تجربة ملهمة

وفي ظل تقاليد الضيافة تلك، العامرة بألوان وطقوس الثقافات العالمية في مدينة حضارية عصرية متفردة هي دبي، لا بدّ أن تحضر أدوات التعامل العصري في طل الطعام لتوفر تجارب فريدة في تذوقه، ومن بين ذلك، ما توفره منصة الدفع «زناب» «ZNAP»التي تقدم حتى 50% استرداداً نقدياً على أكثر من 300 تاجر شريك يسعدهم رد ومشاركة هدية رمضان لعملائهم على شكل استرداد نقدي مضاعف في المطاعم الشريكة خلال الشهر الكريم. رمضان. إذ تتيح مع الطلب عن طريقها، استرداد النقود المضاعف على قوائم الطعام حسب الطلب وقوائم الإفطار في جميع المطاعم الشريكة على «زناب»، إذ يحتاج مستخدموها فقط إلى تطبيق الرمز الترويجي «IFTAR» في وقت الدفع وسيتم إضافة مبلغ استرداد نقدي مضاعف إلى حسابهم.