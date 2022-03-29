نصائح قارئ نهم لمطالعة مئات الكتب في عام واحد

المصدر: دبي - فاتن صبح

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ليس سراً أن القراءة تزيدنا ذكاءً، فالأمر معروف منذ آلاف السنين، لكن كيف لك أن تقرأ المزيد والمزيد من الكتب حتى المئات منها كل عام، سيما إن كان ذلك واحداً من الوعود التي قطعتها على نفسك مع بداية العام. وقد أشار موقع «إنك» إلى مقال كتبته بيليتا كلارك في «فايننشال تايمز» عن القارئ المتفوق، لافتةً إلى تايلر كوين، النهم الذي يستطيع الانتهاء من قراءة خمسة كتب في ليلة واحدة. ومع أن الأمر يبدو مستحيلاً إلا أن من يعرف مدونة كوين وما تتضمنه من نصائح وتعليقات حول الكتب يدرك أن الأمر ممكن. وقد نجح كوين في قراءة مئات الكتب خلال عام واحد، متبعاً أسلوباً معيناً ونصائح محددة قام بمشاركتها مؤخراً. وينصحنا كوين بأن نكون حازمين، فلا نتقيد بقراءة كتاب ما لم يحظ باهتمامنا ضمن وقت محدد ونتجه إلى سواه. كما يعتبر أن أفضل القراءة هي تلك المركزة التي نلجأ لها في محاولة لحل مشكلة ما.

وبحسب رأي كوين، فإن ترتيب القراءات حول مسألة ما أو نطاق بحث، يجعل الأمر ينتهي بمطالعة تدور حول الموضوع عينه. ويولي كوين كذلك أهمية لقراءة أعمال أدب الخيال من قصص وروايات دون إهمال أدب الواقع، ويعبر عن رأيه ذلك بالقول: «إن مطالعة الروايات والقصص من الخيال أمر مهم لفهم التفاوت المقطعي الشامل للبشرية واستيعاب مدى صعوبة التعميمات وإدراك اختلافات الحقبات التاريخية، كما أن أدب الخيال يعتبر عموماً ممتعاً».

ويلفت كوين في مكان آخر إلى ضرورة أن نقرأ حول موضوعات لا نعرف عنها ولو كتاباً واحداً على الأقل، دون اشتراط أن تكون مهتماً به أساساً. ويرشدنا مثلاً لمطالعة مذكرات أندريه أغاسي البطل العالمي في التنس حتى لو لم نكن نعلم شيئاً عن الرياضة. وإذ يحملنا على أخذ المطالعة على محمل الجد وأن نطور شغفاً خاصاً بها وننظر إليها على أنها جزء من الممارسات المعرفية، فإنه يشدد على ضرورة أن نستمتع بالرحلة كلها.