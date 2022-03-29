بانسكي كلب موهوب وفنان متشرد

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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يرسم بأنفه وقدميه، يحقق شهرةً واسعة عبر مواقع التواصل، ويجمع 500 جنيه إسترليني لمركز إنقاذ الحيوانات في بريستول ولكنه يعجز عن العثور على عائلة تتبناه، ليبقى الكلب بانسكي الموهوب مشرداً.

ويستأنف المركز، بحسب موقع «ميرور» البريطاني عمله بإطلاق حملة في محاولة أخرى «يائسة للعثور على منزل دافئ للكلب». وقام بانسكي الكلب برسم عدد من اللوحات على كانفاس باستخدام الأنف والقدمين بما في ذلك تقديم نسخته الخاصة من تحفة بانسكي «الكلب والقطة».

وقد دخلت مجموعته الفنية ضمن مزاد نجح في جمع مبلغ 500 جنيه إسترليني لمركز الإنقاذ. وتقول جينا جونز، مديرة الاتصال في المركز: «ظهر بانسكي على شاشات التلفزيون العالمية وأذهل الجميع بقدراته. ولكن ما لا يصدق وبالرغم من الاحتفاء الإعلامي، لا يزال في المركز لدينا ونحن يائسون لنعثر له على منزل دافئ يؤويه».

وعانى الكلب بانسكي البالغ من العمر أربع سنوات بدايات صعبة في الحياة إذ وصل لمركز الإنقاذ بعد أن تنقل في عدة منازل. ويصفه طاقم العمل بأنه كلب ودود غالباً ما يساء فهمه ومتحمس لفرصة أخرى في الحياة. كما أنه كلب يحب اللعب وشخصيته مرحة وحركاته تبعث على الضحك.