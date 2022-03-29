«الإمارات لرعاية وبر الوالدين» تحتفي بشهر القراءة في الفجيرة

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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نظمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع الفجيرة، الاثنين، في مجلس مسافي المجتمعي، فعالية معرفية بعنوان «آباؤنا يقرأون»، وذلك احتفاءً بشهر القراءة 2022 الذي يعقد هذا العام تحت شعار «الإمارات تقرأ».

حضر الفعالية، الدكتور أحمد سالم سويدين رئيس مجلس إدارة الجمعية، وخميس محمد الرولي الزيودي مدير الجمعية بالفجيرة، وسيف علي سيف العطر الظنحاني نائب مدير مكتب الفجيرة، وراشد عبيد العبدولي مستشار المتطوعين بالجمعية، وخالد الظنحاني رئيس مؤسسة الرّخ للنشر، وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين والمثقفين وكبار المواطنين.

الاقتصاد المعرفي

وافتتحت الفعالية بكلمة الدكتور أحمد سالم سويدين رئيس مجلس إدارة الجمعية، أكد فيها أهمية القراءة في ترسيخ الاقتصاد المعرفي وبناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية في الدولة، مشيراً إلى حرص الجمعية على ترسيخ مشاعر الوفاء والحب والاهتمام بالآباء والأمهات من كبار المواطنين.

وأضاف: إن الجمعية تعمل على المشاركة المجتمعية وإطلاق الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز روح التكافل الإنساني والاجتماعي، والتسامح بين مختلف فئات وشرائح المجتمع.

تلاها عرض فيلم قصير عن جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين التي تأسست عام 2017، وتنتهج الصفات والمبادئ الرفيعة المستمدة من نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أعطى كل اهتمامه لكبار المواطنين وأوصى بالاهتمام بهم ورعايتهم على جميع المستويات. وتقوم الجمعية بالمشاركة المجتمعية وإطلاق الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى دعم ورعاية الوالدين.

«القراءة بين الماضي والحاضر»

وبدأت الجلسة الحوارية الأولى التي أدارها الدكتور حمد المطيري تحت عنوان «القراءة بين الماضي والحاضر» بمشاركة الباحثين: سالم السلامي، وإبراهيم اللاغش، وعلي سالم الظنحاني، وتناولت عادات القراءة في الماضي التي كانت منتشرة في ظل غياب تقنيات وسائل التواصل الحديثة والتي جاءت لاحقاً لتسحب البساط من عادات القراءة التي كانت راسخة في حياة كثير من الناس، مثل قراءة الكتب والجرائد الورقية.