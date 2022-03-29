برنامج لعب متنوع في دبي يرسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسفر التعاون بين «ليجو» الشرق الأوسط، والأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن برنامج لعب شمولي أقامته «ليجو» بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي في متحف تجارب اللعب الأول من نوعه «أولي أولي» دبي.

ويركز الأولمبياد الخاص على نموّ الرياضيين من ذوي أصحاب الهمم وتطوّرهم، بدءاً من برامج اللعب في مرحلة الطفولة المبكرة. واستمتع الأطفال وأقرانهم من ذوي الهمم، بمعيّة أولياء أمورهم ومقدمي الرعاية الذين يهتمون بهم، بيوم مليء بالمرح في هذا الحدث الفريد من نوعه. ويتضمّن البرنامج الذي يشدد على أهمية اللعب في حياة كل طفل، محطات متنوعة لمختلف الأنشطة التي تساهم في رفع معايير التعلّم من خلال اللعب الحرّ والموجّه بالإرشاد.

ويجمع متحف «أولي أولي» أفراد الأسرة بأنشطة عملية تُلهم التعلّم من خلال اللعب، وتمنح الأطفال مساحة لتوسعة مداركهم الإبداعية وتغذية خيالاتهم وتلبية حاجاتهم للاكتشاف. وغمَر الصغار من رياضيي الأولمبياد الخاص الإماراتي أنفسهم في عالم مثير من اللعب في أرجاء المتحف الذي أضيفت نماذج مجسمة مبنية من مكعّبات LEGO ومناطق لعب مختلفة جديدة إلى مجموعة تجاربه الممتعة.

وبهذه المناسبة، أعربت أولا بيغانسكا رئيسة قسم التسويق لدى «ليجو» الشرق الأوسط وإفريقيا عن سعادتها بتقديم «ليجو» الشرق الأوسط تجربة لعب فريدة للصغار من رياضيي الأولمبياد الخاص في دولة الإمارات، تمكّنهم من إطلاق العنان لإبداعاتهم والسماح لهم باكتساب أشياء كثيرة من خلال اللعب.