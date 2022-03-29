مريم عباس تبتكر تصاميم إبداعية لرمضان والعيد

المصدر: دبي ـ البيان

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صممت الفنانة الإماراتية المرموقة مريم عباس، المجموعة الجديدة لمستلزمات الحفلات الخاصة بشهر رمضان والعيد، لشركة بوكس فيتي.

وتتميز المجموعة بمنتجات محدودة الإصدار، وتشمل الأكواب الورقية والأطباق والمناديل ذات الجودة العالية والصديقة للبيئة أيضاً - وهي مثالية للنزهات الصحراوية، ووجبات الأطفال، والاحتفالات في الحدائق عند الإفطار والسحور، أو في العيد. تبرز مجموعة رمضان والعيد الخاصة بـ «بوكس فيتي»، بتصميمات مريم عباس الجميلة المرسومة باليد، والتي ركزت بتفاصيلها الدقيقة على السجاد العربي، والألوان الترابية الناعمة للصحراء. تجمع منتجات هذه المجموعة الحصرية بين الأناقة والدقة، بألوانها المحايدة، مركزة على المراجع العربية والخط العني الحديث، بهدف تجسيد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

وتشتهر الفنانة الإماراتية مريم عباس، برسوماتها المعقدة بطريقة مذهلة، وتركز فنونها ورسوماتها المصغرة على الثقافة والمجتمع العربي، التي تم استعراضها على حساب إنستغرام الرسمي. وتضم محفظة العملاء الخاصة بمريم عباس، العديد من العلامات التجارية المعروفة، بما في ذلك الاتحاد للطيران، وكيت كات العربية.

وقالت مريم عن إلهامها حول التعاون مع بوكس فيتي: «استوحيت تصميم مجموعة بوكس فيتي، من الجلسات العربية التقليدية على السجادة، حيث تجتمع الأسرة عند وقت الإفطار. لذلك، استلهمت مجموعة بوكس فيتي، من تلك السجادة بالذات، لخلق إحساس الحنين إلى الماضي. بالأخص أن في عصرنا الحديث، لم يعد هذا هو الحال».