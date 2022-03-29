«حمدان بن محمد للتصوير» تطلق مجلة «هيبا» الفصلية

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، العدد الأول من مجلتها الفصلية «هيبا» (HIPA) بنسخة رقمية بصيغة «بي دي إف» سهلة القراءة والتصفح، قابلة للتحميل من على الموقع الرسمي www.hipa.ae، إذ إنها سهلة التداول عبر منصات ووسائل التواصل المختلفة، باللغتين العربية والإنجليزية.

وحضر حفل إطلاق المجلة، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس مجلس أمناء الجائزة، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، نائب رئيس مجلس الأمناء، وعلي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، ورئيس تحرير المجلة، وماجد البستكي، ومطر بن لاحج، عضوا مجلس أمناء الجائزة.

دور هام

وأشاد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، بالمنتج الإعلامي للجائزة، مُعتبراً أنه منبر معرفيّ سيلعب دوراً هاماً في نشر ثقافة التصوير الضوئي في المنطقة، وفي تناول الأفكار والمدارس والتوجهات المختلفة في صناعة التصوير محلياً وعالمياً، ومناقشة التجارب الرائدة والإبداعات المميزة وتسليط الضوء على المواهب اللافتة في مجال التصوير في دولة الإمارات وفي مختلف دول المنطقة والعالم.

بدوره، قال علي خليفة بن ثالث: فخورون بتقديم هذا المشروع النوعيّ الطموح من خلال الجهود الذاتية لفريق العمل المميز للجائزة، حيث يدير أعمال تحرير المجلة سعد هاشمي، خبير الإعلام والاتصال المؤسسي في الجائزة، بجانب سكرتيرة تحرير المجلة، علا خلف، رئيس فريق البرامج التعليمية في الجائزة، وفريق الابتكار والتصميم الفنيّ ممثلاً بتامر خميس وحصة فلكناز.

وأضاف علي خلفة بن ثالث: المجلة متخصّصة في مجال التصوير الضوئي، ستصدر بشكل فصليّ بواقع 4 أعداد في السنة، ولدينا رؤى طموحة بخصوص التطوير والانتشار ونوعية المحتوى، الذي يجمع بين الفائدة المعرفية والمتعة البصرية والمعلومة الـمُختصرة، والهادف لصناعة فارقٍ إيجابيّ ملموس في مجتمعات المصورين الهواة والمحترفين.

قيمة

وختم بن ثالث: ندعو جميع المهتمين من جميع أنحاء العالم لزيارة موقع الجائزة والاطلاع على العدد الأول، وإطلاعنا على كافة الآراء والملاحظات والمقترحات، كما ندعو أصحاب التجارب المميزة في عالم التصوير للمشاركة في الأعداد القادمة. هذه المجلة تطمح لتقديم قيمة مضافة لكل المصورين، وأبوابها مفتوحة دوماً لمشاركات مجتمعات المصورين.