دبي أوبرا تحتضن روائع الموسيقى الكلاسيكية مايو المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دبي أوبرا، عن استضافة مهرجان «إن كلاسيكا الدولي للموسيقى» في مايو المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، مع مجموعة مميزة من العازفين المنفردين، وعازفي وقائدي فرق الأوركسترا. وتتيح الفعالية الدولية لعشاق الموسيقى الكلاسيكية، فرصة الاستمتاع بعروض مميّزة لأبرز الفنانين العالميين على مسرح دبي أوبرا، ما بين 8 مايو و2 يونيو القادمين.

برنامج حافل

وتقدّم الفعالية برنامجاً حافلاً، يضمّ أوركسترا القدس السمفونية، وأوركسترا برلين السمفونية، والأوركسترا الفيلهارمونية السلوفاكية، حيث ستؤدي كلّ منها عروضاً على المسرح الشهير، بقيادة كلّ من قادة الأوركسترا، دميتري يابلونسكي، وجيانلوكا مارسيانو، وسيرجي سمباتيان، وماريوس سترافينسكي، وجيرجيلي ماداراس، وماسيميليانو كالدي.

ويقدّم المهرجان مجموعة متنوّعة وجذّابة من أشهر روائع الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة، مثل أعمال فيردي، وبيتهوفن، ومندلسون، وشتراوس، ودفوراك، وأليكسي شور.

ويشتهر شور، المؤلف الموسيقي المقيم في نيويورك، بتقديم أعماله في أرقى دور الموسيقى الكلاسيكية في العالم، بما فيها مركز كينيدي في واشنطن، ومسرح مارينسكي في سانت بطرسبرغ، ومسرح كونسيرت خيباو في هولندا، ومركز جاستيغ الثقافي في ميونخ، وقاعة ويغمور في لندن، بالإضافة إلى قاعة كارنيغي في نيويورك، وقاعة ميوزيك فيرين في فيينا.

نخبة

كما تشهد الحفلات الموسيقية المسائية، التي تستمرّ على مدار 26 يوماً، مشاركة نخبة من أبرز العازفين المنفردين العالميين، مثل عازف الكمان الإيطالي جوزيبي جيبوني، الفائز في مسابقة باغانيني الدولية السادسة والخمسين لعام 2021، وجوزيف كاليجا، نجم الأوبرا المالطي، والمرشّح للفوز بجائزة غرامي الموسيقية. ويتولّى تنظيم دورة المهرجان لهذا العام، كلّ من دبي أوبرا، ومجموعة ساميت إيفنت غروب، المؤسسة المتخصّصة بتقديم مشاريع ثقافية ضخمة بأعلى المعايير، والتي تتّخذ من دبي مقرّاً لها.