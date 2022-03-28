آن ماري تشعل حماس جمهور مسرح القرية العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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قدمت النجمة البريطانية آن ماري، الحاصلة على الجائزة البلاتينية في مبيعات الألبومات وصاحبة المواهب المتعددة، يوم الأحد، عرضاً غنائياً مذهلاً أشعل حماس الجمهور، على المسرح الرئيسي للقرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في الإمارات والمنطقة.

وكانت آن ماري، بطلة العالم للكاراتيه ثلاث مرات سابقاً، قد تصدرت عالم الموسيقى البريطاني مع سجل حافل من النجاحات، ومن ضمنها اختيار 5 من أغانيها ضمن لائحة أفضل 10 أغانٍ في بريطانيا. وتتميز المغنية الإنجليزية بشهرة منقطعة النظير لدى المعجبين في جميع أنحاء العالم بفضل صوتها الفريد والرائع، وأصالة أعمالها وأدائها المميز.

وتعتبر هذه الإطلالة الموسيقية المتكاملة المحطة الأولى في جولتها العالمية الجديدة «Dysfunctional»، التي تشمل مجموعة من المدن العالمية الكبرى، مثل لندن ونيويورك ولوس أنغلوس وتورنتو، حيث أذهلت آن ماري الحضور بأغانيها الرائعة، ومن ضمنها: «Rockabye» و«FRIENDS»و«2002».

ويأتي هذا الحفل ضمن مجموعة رائعة من تجارب الترفيه الحيّة التي قدمتها القرية العالمية خلال مواسمها العديدة، عبر استضافة أهم النجوم العالميين في دبي للاحتفال بالدول والثقافات العالمية، مثل: ليام باين وجيسون ديرولو وعمرو دياب وأصالة نصري، وغيرهم من ألمع نجوم العالم.