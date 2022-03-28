أجمل مباني العالم.. الأقوى جذباً لعدسات الفنانين

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي www.hipa.ae

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هو المبنى «الأجمل في العالم» بلا منازع، من حيث التصميم والفكرة وجرأة المفهوم والمبدأ، وفرادة التنفيذ، وإتقان التفاصيل. يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، كان يوماً لا يشبه باقي الأيام، فقد افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متحف المستقبل رسمياً في احتفاليةٍ مميزة، شاهدها العالم بأسره، وقد عبّر عن هذه المناسبة بقوله: أطلقنا اليوم، بحمد الله، معلماً علمياً ومعرفياً عالمياً… متحف المستقبل.. الأجمل في العالم في المعنى والمبنى.. أداة لاستشراف مستقبلنا.. وحاضنة لأفكار شبابنا.. ومؤسسة لترسيخ معارفنا.. صرح سيتعدى أثره الإمارات والمنطقة بإذن الله لسنوات عديدة قادمة.

وبجانب كونه «الأجمل في العالم»، فقد استحقَّ أيضاً وعن جدارة، لقب «الأقوى في الجاذبية الفوتوغرافية»، فقد تزاحمت أشهر وأقوى العدسات العالمية، لتصوير هذه الأيقونة المعمارية الجَمَالية، من مختلف الزوايا، وفي جميع الأوقات، ومن عدة مواقع مُطلّة على المبنى، بجانب مئات الصور ذات الأفكار المختلفة من داخل المبنى.

ونحن في جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، نفخر بشراكتنا مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ومؤسسة دبي للمستقبل، في تكليف نخبةٍ من المصورين المبدعين، لإصدار مجموعةٍ فوتوغرافيةٍ خلابة، لتوظيفها في الحملة الإعلامية والإعلانية المصاحبة لإطلاق المتحف، والتي شَهِدَت نجاحاً واسعاً على مستوى العالم. كما نتوقع تصاعد الاهتمام الدولي بالمتحف، الذي يستضيف اليوم، الاثنين 28 مارس 2022، حفل مجلة «تايم» الأمريكية، للإعلان عن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، وجوائز التأثير الإيجابي، برعاية القمة العالمية للحكومات.

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