أسبوع الموضة العربي .. تصاميم «شرق أوسطية» مبتكرة

المصدر: دبي - ر شا عبد المنعم

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وسط أجواء مفعمة بالإبداع والأناقة، قدم أسبوع الموضة العربي، خلال فعاليات اليوم الثالث، تصاميم غنية بالحرفية والابتكار، من قبل مصممي الشرق الأوسط، حيث جمع تحت مظلته العديد من الأسماء اللامعة عالمياً، جنباً إلى جنب مع المواهب المحترفة، التي دخلت تحدي الموضة بثبات في دبي، التي يعتبرها الكثير من أهم المدن التي تجذب أصحاب الاستثمارات المتخصصة في قطاع الأزياء، بعدما ضمنت مقعدها الدائم بين عواصم الموضة العالمية الشهيرة، خاصة أن أسبوع الموضة العربي، ضمن روزنامة فعالياتها السنوية.

وفى السياق، عرضت المصممة الجزائرية فايزة بوقصة، تشكيلتها من الأزياء، لتحتفي بالمرأة الواثقة، التي تمتلك شخصيّةً قويةً متألقة، بحضور عصري، وطموح يتجاوز الآفاق. واستمدّت المصممة كافة الصياغات اللونية والتفاصيل الهندسية للمعاطف من القطيفة، في تجسيد حقيقي، يصوّر صراع هذه الكائنات اللطيفة، وسعيها الدائم للتحليق إلى ما وراء المدى.

طابع الحداثة

وتتطلع المصممة كريستينا فيدلسكايا، إلى المستقبل، عبر مجموعتها «سيكويجي»، لكن دائماً بطريقتها التي تحترم المرأة، أياً كان عمرها أو مكانها أو زمانها، كما إن اللغة التي استعملتها في تصاميمها، تعزف على أوتار الفخامة الكلاسيكية العصرية، التي لا تعترف بزمن، وتلامس أذواق الجميع.

ومن خلال تحويل الأزياء إلى شكل فني، تقدم المجموعة لمساتها الخاصة على التراكيب والأقمشة والقصات. مع إضفاء طابع الحداثة والتجديد على القطع والأكسسوارات التي تطوّرت عبر الزمن، وذلك من خلال اللجوء إلى أفكار فريدة، مثل استخدام المطرزات الذهبية، والتطريزات المصنوعة من نقاط صغيرة.

توليفة فنية

في حين كانت رؤية المصمم عبود جمال لخريف وشتاء 2022 مذهلة. والمستوحاة من تصاميم الشارع، كموضوع ثابت لهذا الموسم، وتعد قطع عبود أحادية اللون المزينة بشراشيب، مثالاً رائعاً، إلى جانب مجموعة الملابس البيضاء الأنيقة المكونة من قطعتين رائعتين. وتتميز مجموعة عبود جمال بتنوع جميل في الشكليات. كل قطعة مناسبة لمعظم المناسبات، تجمع بين أصالة الأسلوب وصيحات الموضة العصرية، والألوان الإبداعية وجودة الأقمشة.

عرض المصمم اللبناني ميخائيل شمعون، بالتعاون مع ميكروسوفت، تصاميم إبداعية، تعرض الألوان الكهربائية، وتوصيل التكنولوجيا من خلال النسيج.

كذلك أنهت عارضة الأزياء والممثلة ميغان بورمر، العرض، وهي ترتدي ثوباً يضيء من خلال أجهزة الاستشعار، وتتميز بقية القطع بتصاميمها الرائعة، والتي تمنحها الجرأة والأناقة، مع لمسة من القوة، وتتخلل هذه المجموعة، لعبة تمزج الضوء والظلال، لتكشف وتخفي الملامح مع الشيفون، الذي يبدو وكأنه طبقة ثانية من الجلد.

وتكشف الأشكال المتناقضة والأثواب الطويلة المفتوحة على الظهر، عن الطابع الغريب والمرح الذي تتميز به هذه التصاميم، والتي تتوافق مع فلسفة المصمم، التي تجمع بين القوة والنعومة، والجرأة والرومانسية الآسرة، إلى جانب البريق المستوحى من العصور القديمة.