32 مشاركاً في التصفيات الأولية لـ«فزاع لليولة»

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت التصفيات الأولية للنسخة الـ 23 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ 18 من برنامج الميدان، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، منافسة قوية بين أكثر من 400 متقدم، تم اختيار 32 مشاركاً للمرحلة المقبلة من الشباب الذين قدموا من مختلف مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة، وأفرزت مواهب من شأنها أن ترفع من مستوى المنافسة في السباق المتجدد لتحقيق حلم التتويج بكأس فزاع الذهبي.

وجاءت التصفيات الأولية التي أقيمت في ميدان اليولة في القرية العالمية بدبي، حافلة بالندية من المشاركين الذين أبدعوا في استعراض مهاراتهم في محاولة كسب التحدي للتواجد في القائمة المرشحة للمشاركة في النسخة الجديدة، كما تميزت بالتفاعل من المشاركين والجماهير الحاضرة على المدرجات من خلال الأداء المميز والمهارات التي عكست حجم التحضيرات والتدريبات التي قاموا بها للظهور بأفضل مستوى.

وأكد راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي قام بتحكيم المنافسات، إن إطلاق هذه التصفيات الأولية في وقت مبكر على خطى العام الماضي يساهم في منح المشاركين الذين تم اختيارهم، وقتاً للتحضير والإعداد قبل التصفيات النهائية التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل، ومنها يتم اختيار المتنافسين الـ 16 النهائيين.

وأكدت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن إقامة هذه التصفيات الأولية واستمرار التواصل مع المشاركين طوال هذه الفترة حتى نهاية الموسم الجديد في شهر مارس المقبل، يجعل من البطولة بمثابة حلقة وصل مع الأجيال الصاعدة على مدار العام لغرس الإرث الشعبي وإتقانهم مهارات مختلفة تفيدهم بالحياة عموماً، إلى جانب المنافسة في هذه البطولة تحديداً، ومحاولة كسب اللقب الذي بات يتطلب أن يكون «يويل» شامل يجيد ركوب الخيل والهجن وعدّ القصيد والسباحة إلى جانب اليولة.

قيمة

وكشف المشارك البحريني عبدالله وليد، أنه قدم إلى الدولة من بلاده خصيصاً من أجل المشاركة في هذه التصفيات.

ويطمح المشاركون من مختلف مناطق الدولة مشتركة إلى التواجد في القائمة النهائية لبطولة فزاع لليولة التي باتت التحديات فيها أكثر تنوعاً، وهذا ما يؤكده فهيد العلي 14 عاماً، مشيراً بأنه يأمل في مشاركته الثانية بلوغ النهائيات. ولا يخفي سهيل الشامسي 15 عاماً، طموحه الكبير في مشاركته الأولى.

واعتبر محمد سالم العامري، صاحب الـ 20 عاماً من مدينة العين، أن الحافز الأكبر لديه هو تنوع المنافسات التي تمنح اليويل الفرصة بشكل مضاعف في مهارات مختلفة.

وقال محمد سعيد المهيري، إنه بلغ المرحلة الثانية من التصفيات في العام الماضي، لكنه هذه المرة أكثر رغبة على التواجد في النهائيات.