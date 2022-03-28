موسيقى «بيكي بلايندرز» في ألبوم قريباً

المصدر: دبي- فاتن صبح

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«بيكي بلايندرز» مسلسل الجريمة الذي انطلق عام 2013 ليحقق النجاح بعد الآخر والجائزة تلو الجائزة يحلق اليوم أبعد من النهايات المشوقة ناقلاً المقاطع الموسيقية التي اختصرت أفلام الجريمة ليضعها في إصدار موسيقي هو الأول وفي صورة أسطوانة موسيقية. وذكر موقع «فار أوت ماغازين» أن العمل الذي تعرضه «بي بي سي إن» وقد دخل موسمه السادس والأخير، يحوي مجموعة من الأغنيات الرائعة التي تشق حالياً الطريق نحو التواجد على ألبوم متكامل.

وفي نقاش حول الأهمية الإنتاجية للموسيقى الداخلة في العمل، أشار المؤلف ستيفن نايت إلى أن قصة «بيكي بلايندرز» وموسيقاها ولدا توأمين، وأنه سيكون من الصعب تخيل غالبية اللحظات المشوقة التي شهدها العمل دون المقاطع الموسيقية المرافقة. وأعلن كذلك عن سعادته بأنه سيتم التمكن أخيراً من جمع كافة الأغنيات ضمن ألبوم واحد لجلب جماليات العمل وأجوائه إلى أذني المستمعين.