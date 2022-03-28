دبي تستضيف «ماست بي» الكورية الفنية يوليو المقبل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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عشاق الموسيقى في دبي على موعد مع «ماست بي» (Mustb) الفرقة الكورية المحبوبة لموسيقى الكيه بوب عبر لقاء منتظر في 29 يوليو المقبل. وقد أعلنت الفرقة عن جولة لها حول العالم تمتد من أبريل حتى أغسطس تحت عنوان جولة «ماست بي 2022».

وذكر موقع «كيه بوب ماب» ناشر الخبر أن الفرقة ستستهل جولتها العالمية من سيؤول في كوريا الجنوبية على أن تكون لها محطات متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً لوس أنغليس وهيوستن وسانت لويس وأتلانتا ومدينة أوبليكا في ألاباما.

فرقة خماسية

وتنتقل الفرقة الخماسية فيما بعد إلى أمريكا اللاتينية لتحيي حفلات في جمهورية الدومينيكان وباناما وكوستاريكا والسلفادور كما مكسيكو، وفي أوروبا سيكون لها محطات في كل من السويد ورومانيا وإيطاليا، على أن تشكل الإمارات العربية المتحدة مسك ختام الجولة العالمية التي تخص مدينة دبي بحفل ضخم الصيف المقبل في نادي «بوراكاي كلوب».

وينتظر الجمهور في دبي بفارغ الصبر لقاء المغنين الخمسة سيهو وتايجون وسوهيون ودوها وويون.