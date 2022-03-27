دائرة القضاء في أبوظبي تحتفي بشهر القراءة بفعاليات متنوعة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي فعاليات متنوعة احتفاء بشهر القراءة، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، الذي حدد مارس من كل عام شهراً وطنياً للقراءة، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبني ثقافة الاطلاع وتنمية المعرفة، بما يدعم مسيرة التقدم والتطور في دولة الإمارات، وتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: إن الاحتفاء بالقراءة على مدار شهر كامل من كل عام، عبر مجموعة من المبادرات والفعاليات المتعددة في جميع القطاعات، يعزز جهود ترسيخ المعرفة ونشر الثقافة بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحقيق رؤية حكومة الإمارات للقراءة بأن تكون أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي.

وأشار المستشار يوسف العبري إلى اهتمام دائرة القضاء بالجانب التوعوي، والتركيز على رفع الوعي القانوني، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المساهمة الفاعلة والمشاركة المستدامة في ترسيخ منظومة الأمن والاستقرار ودوام التنمية والازدهار.

وتفصيلاً، اعتمدت دائرة القضاء، إقامة عدد من الفعاليات للمشاركة في شهر القراءة لهذا العام، تضمنت تنظيم «معرض القراءة»، بمشاركة مجموعة من دور النشر ذات الزخم الثقافي، مع عرض إصدارات ومجلات قانونية وقضائية وغيرها من الكتب المتنوعة، فضلاً عن تنظيم محاضرات توعوية لتشجيع الموظفين وأسرهم على توسيع معارفهم وتحفيز مهاراتهم.

كما ركزت الدائرة على نشر الرسائل التثقيفية عبر وسائل التواصل الإلكترونية المتعددة، إلى جانب إطلاق مسابقات ثقافية وبرامج تفاعلية للتعريف بأهمية القراءة ودورها الفاعل في دفع عجلة الابتكار والتطوير، والحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي، بما يدعم مسيرة التنمية القائمة على المعرفة.