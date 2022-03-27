رسالة مشروع الشارقة الثقافي تصل إلى الثقافة الأوروبية من قلب «معرض بولونيا لكتاب الطفل»

المصدر: بولونيا ـ البيان

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فتحت إمارة الشارقة على مدار أربعة أيام من العمل الثقافي المتواصل، الباب أمام المشهد الثقافي الإيطالي والأوروبي، للاطلاع من قرب على راهن وتاريخ التراث والأدب والفن الإماراتي والعربي، فحوّلت الاحتفاء بها ضيف شرف «معرض بولونيا لكتاب الطفل» إلى حدث ثقافي جماهيري في إيطاليا كاملةً، لتعبر عن مشروع الإمارة الحضاري، وتبني جسور تواصل متينة بين المؤسسات الثقافية العربية ونظيرتها الإيطالية، وتعزز أفق التعاون والعمل المشترك بين الناشرين والكتاب والرسامين الأوروبيين والإماراتيين والعرب.

من واقع صناعة الكتاب، إلى فنون الخط العربي، وفنون رسم كتب الأطفال، وصولاً إلى التراث الإماراتي وما يتضمنه من فن وموسيقى وعزف وأزياء وطقوس شعبية، وصناعات حرفية، كانت الشارقة حاضرةً في المعرض، مقدمةً تجربة وجهود مؤسسات الشارقة الثقافية والمعرفية والتراثية، أمام الحراك الثقافي الأوروبي.

فنون الرقص

ونجحت الشارقة في استقطاب زوار المعرض من الكبار والصغار، فأمام جناح الإمارة كان الإيطاليون يتعلمون فنون الرقص الشعبي الإماراتي، ويشاركون فرقة الشارقة الوطنية عروضها الشعبية، فيما يصطف بعضهم أمام الركن الذي خصصته الإمارة للخطاط الإماراتي خالد الجلاف للحصول على أسمائهم مكتوبةً بخط الثلث، والنسخ، والديواني، بينما تتزين النساء الإيطاليات برسوم الحناء، ويجربن ارتداء الأزياء التقليدية الإماراتية.

وبالتزامن مع هذا التواصل الثقافي، كانت الشارقة تناقش في سلسلة من الجلسات الحوارية والندوات الأدبية راهن ومستقبل قطاع النشر، ورسوم كتاب الطفل، ومتغيرات الترجمة، وصناعة الكتاب، بمشاركة أدباء وناشرين ومتخصصين في الفنون والترجمة من الإمارات وإيطاليا، كاشفةً بذلك التحديات والحلول الممكنة للنهوض بواقع إنتاج المعرفة على المستويين العربي والعالمي، ومقدمةً فرصاً كبيرةً لبناء شراكات وتعاون وعمل مثمر بين المؤسسات الثقافية الإماراتية ونظيرتها الأوروبية.

«انعكاس في العمق»

وعلى البوابة الرئيسة لأرض المعارض، حيث يقام «بولونيا لكتاب الطفل»، نظمت الشارقة معرضاً فنياً جماعياً لنخبة من الفنانين الإماراتيين المتخصصين في رسوم كتاب الطفل بعنوان «انعكاس في العمق»، لتعرّف صنّاع الكتاب في العالم بواقع الحراك الفني الإماراتي وخصوصية أدب الطفل العربي، فكان المعرض محط اهتمام الناشرين والفنانين والقراء من زوار المعرض، إذ جمع مختارات من أعمال 20 فناناً لهم تجارب متميزة في بناء لوحة كتاب الطفل.

وفي إطار تعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب، حوّلت الإمارة جناحها طوال أيام المعرض إلى منصة لعقد الورش الإبداعية والفنية المتخصصة في الرسم للأطفال، وصناعة الدمى، واستضافت العشرات من الهواة والمحترفين في فضاء عمل تفاعلي قدم فيه المبدعون الإماراتيون تجاربهم الخاصة في الفن والصناعات اليدوية والإنتاجات الإبداعية.

برنامج شامل

وقال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس وفد الشارقة المشارك في المعرض: «ننظر بأهمية لحضور الشارقة ضيف شرف معرض بولونيا لكتاب الطفل ومشاركتها ضمن برنامج شامل يجمع الفن والأدب والتراث، العناصر الأساسية التي ينطلق منها مشروع الشارقة الحضاري، برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي منها يتغذى وجدان الطفل ووعيه وشخصيته حينما ينشأ في بيئة تحتضن الجمال وتهتم بالكتاب وتستحضر التاريخ في الوقت ذاته».

وأضاف: «يعد معرض بولونيا لكتاب الطفل من أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في أدب الأطفال لما يشهده من تبادل للتجارب واتفاقيات تعاون من أجل الإسهام في صوغ مستقبل أكثر تقارباً وتفهماً بين أطفال العالم».

وتابع: «إن الشعوب تعرف بتجاربها، ومن تجربتها في تنمية وعي الطفل ووجدانه لأنها تعكس بشكل دقيق وسليم نظرتها للمستقبل وكيف يجب أن يكون، ونحن نفخر بإمارة الشارقة التي نشأنا فيها أطفالاً في أجواء محفزة تشجع على المزيد من المعرفة والتعلم، وترسخ قيم الخير والتعاون والتفهم، ونفخر بتجربتها حينما نقدمها للعالم، لأننا نعد أننا نقدم مسيرةً متميزةً تستفيد منها الشعوب الأخرى التي تسعى نحو التقدم والبناء الثقافي السليم».

4 عقود

بدوره، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «يعبر حجم مشاركة الشارقة في معرض بولونيا لكتاب الطفل عن اتساع رؤية مشروع الشارقة الثقافي، الذي يمضي بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي آمن منذ أكثر من 4 عقود بأن أكثر ما يعبر عن هوية الأمم، ويجسد عمق أصالتها هو الكتاب، والفن، والمعرفة، فكان أول من تبنى مشروع التواصل مع ثقافات وحضارات العالم على أسس ثقافية متينة لا تنتهي ولا يتراجع تأثيرها، وإنما يتنامى ويكبر مع المجتمعات».

وأضاف: «أردنا أن يكون حضور الشارقة في المعرض، مساحةً حيّةً تُعرف الإيطاليين والأوروبيين براهن وتاريخ الثقافة الإماراتية والعربية، وتمكنهم من اكتشاف حجم المشتركات التي تجمعنا معهم، وما نلتقي عليه من قيم إنسانية نبيلة، فمشاهدة زوار جناح الإمارة يتفاعلون مع العروض التراثية، أو يتوقفون باهتمام أمام لوحات الخط العربي، أو حتى يتصفحون الإصدارات العربية باللغة الإيطالية، ظل هدفاً لنا، وتحقق بجهود مؤسسات الإمارة وممثليها في المعرض من مبدعين وكتاب وفنانين».

وتابع: «اختيار الشارقة ضيف شرف المعرض تأكيد على ما وصلت له الشارقة من مكانة في خريطة المدن الثقافية في العالم، وهو في الوقت نفسه نافذة لمزيد من التواصل المثمر والبناء مع المدن الإيطالية والأوروبية لقيادة حراك ثقافي بأبعاد عالمية، يعبر عن رسوخ وجذور الهوية الحضارية للإمارات والعالم العربي».