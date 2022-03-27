سعد عبدالله وعبدالله توبز يشوّقان الجمهور لبرنامج «النجم الصاعد» في رمضان 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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يستعد الممثل سعد عبدالله والمؤثر السعودي عبدالله توبز،لإطلاق سلسلة جديدة من المقالب الكوميدية خلال شهر رمضان المبارك 2022 تحت عنوان: «برنامج النجم الصاعد» يشارك فيها عدد من النجوم وصناع المحتوى العربي.

وكشف الفنان سعد عبدالله عن ملامح شخصيته، حيث يجسد دور مقدم البرنامج، رافضاً البوح بتفاصيل أكثر، حفاظاً على عنصر التشويق والمفاجأة، لحلقات البرنامج الذي يتسم بأسلوب فكاهي ساخر، ويقدم الفنان سعد عبدالله دوره ببراعة فائقة وبأسلوب مبدع ومتميز، خصوصاً أن كافة ضيوف الحلقات من النجوم العرب تم استدراجهم للمشاركة بالبرنامج، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

يشار إلى أن برنامج النجم الصاعد سيتم إطلاقه على القناة الرسمية للمؤثر السعودي عبدالله توبز «يوتيوب» وسيتم بثه أيضاً على القناة الرسمية للممثل سعد عبدالله «سناب شات» كما ارتأت شركة ياس برودكشن للإعلام ومقرها دبي، عرض حلقات البرنامج على كافة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، في تجربة مختلفة وجديدة، لتكون متاحة للجميع لمشاهدتها.