«سلطان والمسرح.. كلمات. أحاديث. رسائل. وحوارات في المسرح».. إصدار جديد للهيئة العربية للمسرح

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت الهيئة العربية للمسرح، ضمن منشوراتها سلسلة وثائق تحت رقم 21، أخيراً، كتابا بعنوان «سلطان والمسرح.. كلمات. أحاديث. رسائل. وحوارات في المسرح». الإصدار أضمومة من بعض كلمات وأحاديث ورسائل وحوارات في المسرح لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تمتد داخل مساحة زمنية تبدأ من 20 أبريل 1979م عندما أطلق كلمته المأثورة في قاعة إفريقيا بمناسبة عرض مسرحية «شركة العجائب» لفرقة المسرح القومي للشباب، حيث قال سموه: «آن الأوان لوقف ثورة الكونكريت في الدولة، لتحل محلها ثورة الثقافة».

40 كلمة

ويحتوي كتاب «سلطان والمسرح.. كلمات. أحاديث. رسائل. وحوارات في المسرح» على 40 كلمة قالها صاحب السمو حاكم الشارقة، في مناسبات مسرحية مختلفة ،مرتبط بسياقات احتضانه للفعل المسرحي في الشارقة ومبادراته التي أطلقها في العالم العربي وبتوجيهاته وأفكاره ورسائله التي وجهها في بعض العواصم والمدن العالمية كباريس ولندن وشيامين في الصين، والتي تركز في معظمها على أهمية خلق «أنسنة جديدة» تحل محل الأنسنة الحالية التي أصابها الوهن، واحتياجنا إلى مسرح قوي.

وقد جاءت كلمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الكتاب مرقمة ومرتبة بحسب تواريخ اللقاءات المسرحية والمناسبات الثقافية التي ألقيت فيها (من أبريل 1979 إلى أكتوبر 2019).

وجاء في الكتاب قبس مما قاله صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة:«إن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى حركة مسرحية جديدة، بل إلى ثورة مسرحية، في زمن بدأت تنحسر فيه موجة التعارف والتآخي بين الشعوب التي كرست (اليونيسكو) جهودها لتحقيقها، لتطغى عليها موجة عاتية تهدد مصير الإنسانية بالدمار، وتعلو فيه أصوات نهاية التاريخ، وأخرى تنادي بصراع الثقافات والحضارات وحركات تعمل على إثارة التوترات بين الشعوب والأديان».