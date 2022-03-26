مهرجان الشيخ زايد يقدم العديد من العروض الممتعة للأطفال

المصدر: أبوظبي - وام

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يواصل مهرجان الشيخ زايد تقديم العديد من العروض والفعاليات الممتعة للأطفال بالتزامن مع عطلة الفصل الدراسي الثاني.

ودعت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان العائلات إلى اصطحاب أطفالها إلى المهرجان للاستفادة من الفعاليات التعليمية والتثقيفية الرائعة في المهرجان قبيل اختتام فعالياته في 1 أبريل 2022.

ويقيم المهرجان أكثر من 130 ورشة عمل للأطفال بهدف تنمية مواهبهم، وتوسيع آفاق إبداعهم، وسط إجراءات احترازية وقائية وصحية، بالإضافة إلى تقديمه العديد من الأنشطة والفعاليات التي يقيمها منتجع الفرسان الرياضي، التي تناسب كافة الفئات العمرية، مثل الكارتينج، والقوس، والسهم، والرماية، وسينما 7D، ولعبة «زيبلاين»، وألعاب السيارات، و«كريزي كار»، إلى جانب غيرها من الأنشطة الممتعة، مثل التزلج على الجليد.

وتحتوي مدينة الألعاب الترفيهية بالمهرجان على 45 لعبة مميزة، تشكل متنفساً ترفيهياً ممتعاً للأطفال والأسرة، كما أن بإمكان الأطفال من عمر 12 عاماً فما فوق الاستمتاع بتجربة بيت الرعب، حيث تنقسم هذه التجربة إلى قسمين، «Scary House»، الذي يضم العديد من غرف المراقبة بالكاميرات لضمان صحة الجميع، ويجب على الزوار المرور خلالها مع بعض المفاجآت التي تنتظرهم، و«Escape Room»، وهي عبارة عن متاهة يجب تخطيها، وتستغرق التجربة من 15 - 20 دقيقة.

إلى ذلك، يقدم المهرجان مسابقات مميزة للأطفال، وذلك بدعم من رعاة البرنامج، مثل مصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة صيدليات العين، وغيرها. كما يقيم المهرجان «عرض فرقة الأطفال التراثية» المميز يومياً، الذي يبدأ عروضه عند الساعة 5 مساءً على مسرح الطفل، حيث تلقى هذه العروض رواجاً كبيراً من قبل الزوار، وترسم البهجة والمرح على وجوه الأطفال.