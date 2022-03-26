بيت الحكمة يفتتح النسخة الثانية من معرض «بوابة إلى الميتافيرس»

المصدر: الشارقة - وام

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افتتح بيت الحكمة، المشروع الثقافي المبتكر الذي يتضمن أحدث نموذج لمكتبات المستقبل، النسخة الثانية من «بوابة إلى الميتافيرس»، وهو معرض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، الذي يتضمن مجموعة جديدة من الأعمال الفنية الرقمية من تصميم 49 فناناً عالمياً و15 فناناً محلياً.

وتأتي هذه الدورة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها بيت الحكمة لإتاحة الفرصة أمام الفنانين والمبدعين وعشاق التكنولوجيا والمؤسسات الثقافية المعنية بالفنون الرقمية للاطلاع على أبرز التجارب الإبداعية العالمية واستكشاف القدرات الكامنة التي يزخر بها عالم الفن الرقمي.

وينظم بيت الحكمة المعرض بالتعاون مع مشروع «معرض الفن العالمي» (غلوبال آرت إكزبيشن)، وهي منصة عالمية لأصحاب المواهب الفنية، ومنصة «مورو كوليكتف»، وهي مبادرة لتنسيق المعارض الفنية الرقمية التي تمثل رموزاً غير قابلة للاستبدال (NFTs).

وتتنوع الأعمال الفنية في المعرض، الذي يستمر حتى 15 أبريل المقبل بين الفن التجريدي والسريالي والتقنية الثلاثية الأبعاد وغيرها، يقدمها نخبة من الفنانين من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعرض عبر 24 شاشة رقمية عالية الدقة.

ورافق ستيفانو فافاريتو الشريك المؤسس لـ«معرض الفن العالمي»، والقيّم الفني للمعرض، الزوار والضيوف في جولة حول أقسام المعرض، فيما شاركت آنا سيمان، القيّمة الفنية والشريكة المؤسسة في منصة مورو كوليكتف، في حوارات مع الفنانين المحليين المشاركين حول نظرتهم لعالم الإبداع وتجربتهم الفنية في عالم الميتافيرس.

طريقة جديدة

وقالت مروة العقروبي مديرة بيت الحكمة: تقدم تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال طريقة جديدة اليوم للتعامل مع الفنون، لذلك يواصل بيت الحكمة باعتباره مركزاً للتعلم ونقل المعرفة، مساعيه لخدمة مجتمع الفنانين في مجال الرموز غير قابلة للاستبدال في الشارقة والإمارات، وتعزيز التواصل فيما بينهم، بما يسهم في مساعدتهم على استكشاف أحدث التوجهات في عالم الفن الرقمي.

من جهته، قال ستيفانو فافاريتو: يقدم المعرض مجموعة واسعة من الإبداعات الفنية المعاصرة من تصميم 49 فناناً عالمياً مختصاً في الرموز غير القابلة للاستبدال، ويتيح لهم فرصة التواصل مع 15 فناناً محلياً، في خطوة تهدف إلى تحقيق التقارب بين الفن التقليدي والرقمي. ومن بين الأعمال المشاركة مجموعة من أعمال مستوحاة من تصاميم أصلية لفنان البوب ريتشارد بيرنشتاين.