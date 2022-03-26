«عقد اللؤلؤ».. قصة حياة وتجارب شخصية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الشيخة صبحة بنت محمد الخييلي، لمناقشة إصدارها الجديد «عقد اللؤلؤ» ضمن فعاليات الجامعة الأدبية والثقافية في شهر القراءة، الذي يصادف مارس من كل عام، وذلك بحضور الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، والشيخة شما بنت خليفة بن حمدان آل نهيان نائبة رئيسة مؤسسة المباركة.

وقدمت الكتاب الدكتورة وديمة غانم بن حمودة الظاهري، عضو هيئة التدريس في الجامعة، بمشاركة عدد من طالبات محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، واستعرض الكتاب قصة حياة الكاتبة الشيخة صبحة بنت محمد الخييلي، وتجاربها الشخصية وتنقلاتها من منطقة إلى أخرى، وتضمن كتاب «عقد اللؤلؤ» خمسة أجزاء وعناوين رئيسية شملت: محطات، أسفار، التعليم، ذكريات، والمطبخ، واستطاعت الكاتبة من خلال سردها الشيق أثناء تنقلها بين البيئة الإماراتية ببساطتها، أن توثق لسيرتها الذاتية، وتجسد حبها للتراث الإماراتي الذي سعت لتوثيقه وحفظه ونقله للأجيال القادمة من خلال الوسائط المتعددة.

ويعتبر الكتاب إضافة نوعية للمكتبة الإماراتية، التي رفدتها الكاتبة من قبل بعدد من العناوين والإصدارات الثقافية والتراثية والأدبية، وهي: وين الطروش، وين الخيل دواء العليل، خراريف، نهيان بن مبارك رجل التسامح، وأخيراً كتاب عقد اللؤلؤ، وقد اختارت الشيخة صبحة هذا العنوان الذي يرمز للسعادة والسرور والفرح لكتابها.

يذكر أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية نظمت خلال مارس الجاري عدداً من المبادرات لتحقيق أهداف شهر القراءة، وعقدت سلسلة من المحاضرات وورش القراءة لإتاحة الفرصة للطلاب للاستفادة من المؤلفات والكتب التي تحتويها مكتبة الجامعة، وتشجيعهم على الاستزادة من الاطلاع والعلم والمعرفة لتوسيع مداركهم في مختلف المجالات.