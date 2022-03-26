أبوظبي تفتتح «خزائن المعرفة في خمسين عام»

المصدر: أبوظبي - البيان

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في إطار برنامجها الثقافي الشامل الذي تنظمه هذا العام بمناسبة شهر القراءة الوطني «الإمارات تقرأ»، أعلنت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن إطلاق معرض «خزائن المعرفة في خمسين عام»، يوم أول من أمس الخميس، في مكتبة زايد المركزية في مدينة العين.

ويستمر المعرض فترة ستة أشهر وسيركز على مسيرة المكتبات في الدولة على مدار خمسين عاماً، وجهود الرواد الأوائل في بناء وتطوير المكتبات العامة والخاصة والتخصصية في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام.

وحضر افتتاح المعرض شيخة المهيري مدير إدارة المكتبات في الدائرة، إضافة إلى الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري، والمقدم مصلح الدرعي، رئيس قسم المكتبات والبحوث في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمقدم نصر الجنيبي من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعقيد متقاعد ثني الشكيلي من المتحف الشرطي، والدكتور حمد بن صراي مدير مكتبة جامعة الإمارات، وحمد الأحبابي رئيس البنية التحتية في مستشفى العين ومستشفى توام، وعائشة الشويهي أخصائي أول في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومتعب سالم آل حميد من مكتبة سالم بن عبدالله آل حميد الإسلامية العامة - عجمان، فضلاً عن وفود من جمعية الإمارات للصم، ومكتبة محمد بن راشد - دبي، ومجمع طحنون بن محمد التعليمي، وجامعة الإمارات، وبلدية مدينة العين، ومركز العين للرعاية والتأهيل، وجمعية الإمارات للسرطان، ونخبة من الكتاب والمثقفين والمفكرين والمعنيين بالشأن الثقافي في الدولة.

فعاليات

وشملت فعالية الافتتاح تنظيم جولة تعريفية للحاضرين في جنبات المعرض وعرض فيديوهات خاصة عن مسيرة المكتبات في الدولة، وتضمنت الجولة ترجمة خاصة بلغة الإشارة للطلاب الصم. وتلا الجولة التعريفية تنظيم ورشة عمل خاصة حول تنضيد الكتب قدمتها الأستاذة سناء هارون بهدف تعليم المشاركين المهارات والمبادئ التوجيهية الأساسية لتنضيد وتجليد الكتب، وذلك من خلال استخدام تقنيات بسيطة لربط الكتب.

وعن أهمية هذا المعرض أشارت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى أهمية تعريف مختلف فئات المجتمع والناشئة بتاريخ المكتبات في الدولة باعتبارها حجر الأساس للنمو الثقافي والحضاري الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت المهيري: «نؤمن في «مكتبة» بأن المعرفة المستدامة هي حصيلة تراكم الجهود والمبادرات التي قام بها الرواد الأوائل والتي وضعت الأسس للمشروع الثقافي النهضوي الذي تقوده الدولة حالياً».

من جهتها، قالت فاطمة عبد الرحمن التميمي، قائد البرامج في إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نظمت «مكتبة» خلال فعالية «الإمارات تقرأ» لهذا العام باقة شاملة ومتكاملة من الفعاليات الثقافية الرامية إلى نشر ثقافة القراءة وحب المعرفة بين مختلف فئات المجتمع. ويأتي إطلاق معرض «خزائن المعرفة في خمسين عام» ليتوج هذه الجهود من خلال منح زواره الفرصة للتعرف على التاريخ الثري للمكتبات في الدولة واستعراض حاضرها المشرق ومستقبلها الواعد».

وسيتيح معرض «خزائن المعرفة في خمسين عام» لزواره الاطلاع على باقة واسعة من الكتب والمخطوطات النادرة التي ضمتها مكتبات الدولة عبر العقود الماضية. وسيتم خلاله تنظيم مجموعة متنوعة من الورش والمحاضرات والندوات التي تستعرض مختلف جوانب تاريخ المكتبات في الدولة.