معرض الكتاب المستعمل في مؤسسة العويس

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع دار كُتاب للنشر «معرض الكتاب المستعمل» وذلك خلال الفترة من 28 ولغاية 30 مارس 2022 في قاعة المعارض بمبنى المؤسسة في شارع الرقة بدبي، حيث ستطرح آلاف الكتب باللغتين العربية والانجليزية للبيع بسعر تشجيعي لا يتجاوز 10 دراهم.

وستقام على هامش المعرض عدة فعاليات ثقافية نوعية، حيث يوقع الدكتور أحمد البرقاوي كتابه الجديد «الفكر العربي الحديث والمعاصر» الصادر عن دار كُتاب للنشر، وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 29 مارس، ويقدم الشاعر والإعلامي حسين درويش ورشة كتابة المقال الصحفي في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 29 مارس بالتعاون مع استراحة معرفة، وتقام صباح يوم الأربعاء 30 مارس حلقة قراءة قصص للأطفال تقدمه الكاتبة هيا القاسم.

وسيطرح المعرض الذي سيكون مفتوحاً للجمهور طيلة أيام المعرض من (9 صباحاً حتى 10 مساء) مئات العناوين للكتب المستعملة باللغتين العربية والانجليزية في بادرة الهدف منها تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع، وتقدم المعرفة والعلم بطرق سهلة وممكنة للجميع، حيث يسعى المعرض لتقديم الكتب المنوعة والمختلفة، لجميع الأعمار، عبر عملية تدوير الكتب وإعادة استخدامها بسعر زهيد لا يثقل على القارئ.