أقوال وحكم محمد بن راشد جواهر تنبض بها 21 جدارية في «سوق مدينة جميرا»

المصدر: دبي ـ البيان

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تنثر حكم وأقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، روح الخير والجمال والإلهام والمحبة والنجاح، أينما ترددت ووجدت، وقد أنارت أخيراً، أبهاء وجنبات «سوق مدينة جميرا» الذي كشف النقاب عن 21 لوحة جدارية تضم اقتباسات مُلهمة من أقوال سموه مكتوبة بالخط العربي، إذ يأتي ذلك بالتزامن مع موسم دبي الفني 2022، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

مجموعة متنوعة

وتنضم الجداريات الجديدة إلى مجموعة متنوعة من المبادرات والأعمال الفنية المميزة الموجودة في «سوق مدينة جميرا» لفنانين ومبدعين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، ما يسهم في تعزيز المشهد الثقافي والفني لدولة الإمارات، ويرسخ مكانة دبي كنقطة جذب للمبدعين.

وتأتي الأعمال الإبداعية الجديدة كثمرة للتعاون المشترك بين «سوق مدينة جميرا» والفنان والمبدع ضياء علام، حيث قام الفنان باستخدام الألوان الكلاسيكية كالذهبي والبني، ونمط حر من الكتابة بالخط العربي مع مجموعة ملهمة من الأشكال والأنماط. وتمزج الجداريات بين الفن الإسلامي التقليدي والتأثيرات المعاصرة على نحو يعدُ بتجربة ثقافية أصيلة مع لمسات إبداعية. ويمكن للزوار مشاهدة الجداريات تزين ممرات «سوق مدينة جميرا».