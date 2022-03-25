«ديالوج» في «العويس» يرسم بدبي دروب لقاء الثقافات

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتح، الأديب عبد الغفار حسين عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، بقاعة المعارض الكبرى بالمؤسسة، بحضور عبد الحميد أحمد الأمين العام للمؤسسة، معرض «ديالوج» الفني الذي تنظمه مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع مجموعة سولانا للفنون، حيث يضم لوحات تعكس قيمة لقاء وتناغم الثقافات .

حضر الافتتاح كل من: هولجر ماهنكه القنصل العام لجمهورية ألمانيا الإتحادية في دبي وعصام علي زينهم الملحق الإداري في سفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي، وجمهور كبير من الشخصيات العامة ومتذوقي الفنون التشكيلية، وقد تجول الحضور في أروقة المعرض حيث استمعوا إلى شرح من كل فنان عن طبيعة عمله، كما رافقت فعاليات الافتتاح معزوفات موسيقية شرقية قدمها العازفان رامي هاني فرج وعدي أيمن السليمان.

مشاركة

شارك في معرض «ديالوج» كل من الفنانين: عصران عبد الفتاح وراني ميلاد وبتول جعفري ومحمود صفوت وسمر كامل وأسماء المنجي وعمرو عزيز وضياء علام وعبير عيسى آدم ومنى محمد الجبالي وجيهان فوزي وطاهر عبد العظيم وعواطف صلاح وزينب يحيى العزازي ويسرا وهبة وسلمى البنا وزينب سلامة ودينا ختعن وسمر حسين وياسمين محمد ومحمد حسين وسلوى سعيد وسامية صالح وبيترا كالتنباخ وعلياء مدحت وإسراء رمضان وهند راشد وسارة شوشان. وفي ختام الجولة بالمعرض قدم عبد الحميد أحمد الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية درعاً تذكارية لمنسق المعرض الفنان عمر عزيز وشكره على جهوده كما شكر الفنانة سمر كمال التي ساعدت في التنظيم، وكذلك شكر جميع الفنانين المشاركين وتم التقاط الصور التذكارية الجماعية.

وعلى هامش معرض ديالوج نظمت المؤسسة ندوة فنية بعنوان «التشكيل المصري المعاصر في نصف قرن» شارك فيها كل من د. ناصر الجيلاني ـ فنان تشكيلي وخبير إدارة وتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة، والدكتورة زينب سلامة أستاذة النحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية حيث قدما شرحاً وافياً عن الحركة التشكيلية في مصر.

ثم قدم عبد الحميد أحمد الشهادات التقديرية لكل من د. ناصر الجيلاني و د. زينب سلامة وشكرهما على المعلومات القيمة التي قدماها للجمهور.