مركز البحوث والتواصل المعرفي في الرياض يعقد ورشة عمل مشتركة مع المعهد الأوروبي للسلام

المصدر: الرياض ـ البيان

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عقد مركز البحوث والتواصل المعرفي في الرياض، ورشة عمل مشتركة، مع المعهد الأوروبي للسلام، بمشاركة عدد من باحثي ومستشاري المركز. وبدأ اللقاء بالتعريف بالمشاركين، والترحيب بمبادرة المعهد الأوروبي للسلام. واستهلّ مدير الورشة اللقاء، بمحور بناء الثقة بين الأوروبيون ودول الخليج، والدور الأوروبي في عمليات السلام في المنطقة.

وناقشت الورشة عدة محاور تتعلق بقضايا السلام، وناقش المتحاورون آليات تعزيز سبل الحوار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. وشارك في الورشة، السيد باتريك دو فريس مستشار أول للمعهد الأوروبي للسلام، ومحمد الفرنواني مستشار أول للمعهد ودبلوماسي مصري، والسيد جيمي بليديل بوفيري مسؤول البرامج بالمعهد، ونخبة من باحثي المركز، وأدار النقاش، الدكتور علي الخشيبان المستشار والباحث بمركز البحوث والتواصل المعرفي.

الجدير بالذكر، أن وفد المعهد الأوروبي للسلام، كان في زيارة للمملكة، بدعوة من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، الذي أتاح تنظيم هذه الحلقة، من خلال مركز البحوث والتواصل المعرفي.