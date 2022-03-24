معهد دبي للتصميم والابتكار يطلق «مشروع فسحة التصميم» أكبر مسابقة طلابية في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن معهد دبي للتصميم والابتكار، الجامعة الأولى في المنطقة المتخصصة في مجالات التصميم والابتكار، عن تنظيم النسخة السادسة للمسابقة السنوية «مشروع فسحة التصميم» الموجهة للطلبة من المراحل الثانوية من مختلف أنحاء الدولة ودول المنطقة لإبراز قدراتهم وتحفيزهم لتبني ممارسات التصميم من أجل وضع حلول لمواجهة مجموعة من التحديات الواقعية.

وتشهد النسخة الحالية من المسابقة إقبالاً واسعاً تمثل في زيادة المشاركات بنسبة 125%، وانضمام أكثر من 2500 طالب و600 معلم من 110 مدارس من مختلف أنحاء الدولة والمنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت والأردن وعُمان، وللمرة الأولى منذ إطلاقها، تشهد المسابقة لهذا العام مشاركة من الهند.

وبهذه المناسبة قال محمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: «بصفتنا الجامعة الأولى والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط المتخصصة في مجالات التصميم والابتكار، يطمح معهد دبي للتصميم والابتكار إلى اختبار مدى جهوزية الجيل الجديد من المصممين واستعدادهم لتحديات المستقبل».

وأضاف: «نسعى بشكل مستمر إلى تمكين الطلبة من امتلاك المهارات والإمكانات اللازمة. فمنذ انطلاقها في العام 2017، أسهمت مسابقة «مشروع فسحة التصميم» في توفير فرص لا مثيل لها للطلبة المبدعين لإبراز رؤاهم ووضع تصوّراتهم حول أفضل السبل لمواجهة التحديات من خلال تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قادرة على إحداث تغيرات إيجابية وفعالة ونفخر في أن نكون جهة داعمة لإحداث نقلة نوعية على مستوى العالم».

وتابع: «شهدت المسابقة هذا العام أعلى مستويات المشاركة، ونتطلع إلى دعم عملائنا عبر توفير الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز نموهم داخل الدولة وخارجها».

وتستمر مسابقة «مشروع فسحة التصميم» التي يجري تنظيمها افتراضياً هذا العام لمدة ستة أشهر، وتحمل للطلبة والمعلمين أجندة غنية بالأنشطة التفاعلية مثل ورش العمل التي تتناول مجالات متنوعة تشمل مهارات الفكر التصميمي وإيجاد الحلول التطبيقية للمشاكل وإعداد النماذج المبدئية والعمل الجماعي والترويج للنماذج المبدئية بهدف الحصول على التمويل.

وبعد توسيع نطاق المسابقة في السنوات الماضية ليشمل دول المنطقة، والولايات المتحدة الأمريكية، تقدّم مسابقة «مشروع فسحة التصميم» وللمرة الأولى هذا العام منهجها متعدّد التخصصات للطلاب في الهند.