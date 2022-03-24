«كلمات» تحمل حكايات الأطفال بالعربية والإيطالية إلى «معرض بولونيا لكتاب الطفل»

المصدر: بولونيا ـ البيان

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حملت دار «كلمات» للنشر 15 إصداراً، ثنائية اللغة، موجهاً للأطفال الناطقين بالعربية والإيطالية إلى «معرض بولونيا لكتاب الطفل»، حيث حلت إمارة الشارقة ضيف شرف على دورته 59.

وتجسد هذه الإصدارات رؤية ورسالة دار «كلمات» المتمثلة في تعزيز حضور كتاب الطفل في الفعاليات والمعارض الدولية، إذ تسعى من خلال «كلمات غالوتشي» إلى تعريف أطفال الجالية العربية في إيطاليا بتراثهم المروي والمكتوب، وبتاريخ نشأتهم ومنجزات شعوبهم وخصوصية ثقافتهم ليبقى الطفل العربي على تواصل مع وطنه الثقافي أينما كان، إلى جانب إطلاع الطفل الإيطالي على الحكايات والقيم التي نشأ عليها نظيره العربي فتتعزز القيم المشتركة بينهما، وتتقلص المسافات الثقافية وتترسخ الروابط الإنسانية.

وفي سبيل تحقيق هذه الرسالة، تجاوزت رؤية «كلمات غالوتشي» التي تأسست في العام 2018، فكرة الترجمة التقليدية، وهي نقل الكتاب من العربية إلى الإيطالية أو العكس، لتصل إلى حالة من دمج اللغتين في صفحة واحدة، حيث يجسد هذا الدمج حالة التقارب التي تصل حد التشابه في قصص الأطفال سواء في ما تقدّمه من رسائل سامية، أو أدوات وآليات بسيطة لتعلّم أساسيات الحياة.

لغتان و15 حكاية

وتتضمن الإصدارات التي عرضتها «كلمات»، مجموعة من مؤلفات الكاتبة اللبنانية فاطمة شرف الدين، منها: «قدماي» و«يداي» و«هل تعرف من أنا؟»، بالإضافة إلى السلسلة التي قدمت فيها شرف الدين شخصيات ورموزاً تاريخية للصغار مثل «ابن خلدون» و«ابن سينا» و«ابن رشد» و«ابن بطوطا».

وتتناول العناوين الأخرى حكايات من ذاكرة التراث وتجارب الأولين وعبر الحياة ودروسها، وتتوجه للأطفال بلغة سلسة ترسخ فيهم القيم الأساسية التي عليها يقوم كل ما هو جميل ومفيد لهم ولغيرهم.

وشملت هذه العناوين، «قريب من بيتي»، و«كتاب العمة عوشا»، و«فاتن»، و«لا تفتح هذا الكتاب»، للكاتبة فاطمة شرف الدين، وكتاب «صوت البحر» للكاتبة رانية ظاهر، و«اختفى صديقي» للكاتبة نهلة غندور، وكتاب «يونس» و«ميزتي» للكاتبة أمل ناصر، وكتاب «خطاف رفاي» للكاتبة دبي بالهول، وكتاب «يدوه موضي على الموضة» للكاتبة ميثاء خياط.