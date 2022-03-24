سفير الإمارات في إيطاليا: الشارقة نجحت في تقديم الوجه المشرق للثقافة الإماراتية والعربية إلى العالم

المصدر: بولونيا ـ البيان

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أكد عمر عبيد الشامسي، سفير دولة الإمارات في إيطاليا، أن حضور الشارقة ضيف شرف على «معرض بولونيا لكتاب الطفل»، يشكل خطوة مهمة وكبيرة في جهود تعزيز العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات وإيطاليا، مشيراً إلى أن الشارقة برسالتها وجهدها الثقافي الدولي نجحت في تقديم الوجه المشرق للثقافة الإماراتية والعربية إلى العالم.

جاء ذلك خلال زيارته لجناح الإمارة المشارك في المعرض، حيث استقبله أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ورافقه في جولة على أركان الجناح، والمعارض، والأنشطة التي تنظمها الشارقة ضمن برنامج مشاركتها ضيف شرف الدورة الـ 59 من المعرض.

وهنأ السفير عمر عبيد الشامسي دولة الإمارات قيادةً وشعباً، باختيار الإمارة لهذا التكريم الدولي الرفيع المستوى، ووجه التهنئة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ثمار مشروعه الثقافي الكبير، وسداد رؤيته التي قادت إلى احتفاء العالم بالثقافة والتراث الإماراتي والعربي.

وأوضح أن حجم حضور إمارة الشارقة في المعرض يجسد على أرض الواقع اهتمام الإمارات بالأدب والتراث والفن، ويعبر عن رسالتها الثقافية إلى العالم، ويحقق رؤية الشارقة تجاه بناء جسور تواصل مع مدن العالم من خلال الكتاب، والاستثمار بقوة الثقافة وتأثيرها.

واطلع السفير خلال جولته في جناح الإمارة على إصدارات المؤسسات الثقافية في الشارقة من مجلات، وكتب، وترجمات أدبية، وتوقف عند معرض الخط العربي الذي تقدم من خلاله الإمارة أعمال نخبة من أبرز الخطاطين الإماراتيين والعرب، كما تابع مع جمهور المعرض الإيطاليين واحداً من عروض الموسيقى والرقص الشعبي الإماراتي.